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İtalya - Arnavutluk | CANLI

Giriş: 15.06.2024 21:58 Güncelleme: 15.06.2024 22:00
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İtalya - Arnavutluk | CANLI

Dün Almanya - İskoçya maçıyla başlayan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası, büyük bir heyecanla devam ediyor. EURO 2024 B Grubu ilk hafta mücadelesinde İtalya, Arnavutluk ile karşı karşıya geliyor.

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