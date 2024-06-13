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Tarihi başarı: Özel sporcu Esra Bayrak Avrupa şampiyonu!

ahaber.com.tr AA
Giriş: 13.06.2024 20:32
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Tarihi başarı: Özel sporcu Esra Bayrak Avrupa şampiyonu!

İsveç'te düzenlenen Virtus Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcu Esra Bayrak, 100 metrede altın madalya kazandı. Bayrak, tarihi bir başarılı elde etti.

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