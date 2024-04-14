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Tolgay Arslan "hat-trick" yaptı, Melbourne City 8 golle kazandı

Giriş Tarihi: 14.04.2024
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Tolgay Arslan hat-trick yaptı, Melbourne City 8 golle kazandı

Son dakika haberine göreb Avustralya 1. Futbol Ligi'nde Tolgay Arslan'ın "hat-trick" yaptığı maçta Melbourne City, Perth Glory'yi 8-0 yendi.

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