EXXEN tek maç satın alma | GS-SPARTA PRAG maçı satın alınır mı? Exxen Spor üyeliği güncel fiyatları ne kadar?
Exxen platformunda tek maçlık üyelik seçeneğinin olup olmayacağı, futbolseverler tarafından büyük bir merak konusu haline geldi. Özellikle UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki Galatasaray ve Sparta Prag maçının Exxen üzerinden yayınlanacak olması, bu konudaki merakı artırdı. Galatasaray'ın bu önemli mücadelesini izlemek isteyenler, Exxen'in spor üyeliği ücreti ile ilgili detayları araştırıyorlar.
Exxen platformunda tek Galatasaray maçı satın alınabilmesi mümkün mü, sorusu futbolseverler arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Özellikle, Galatasaray'ın önemli maçlarından biri olan bu karşılaşmanın Exxen üzerinden izlenebilme olasılığı, taraftarların dikkatini çekiyor. Exxen Spor üyelik çeşitleri ve bu maçı izlemek için gereken ücretlendirme politikaları öncesi taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki Exxen tek maç satın alma var mı?
EXXEN'DE TEK MAÇ SATIN ALINIR MI?
Exxen'de tek maçlık üyelik paketi bulunmuyor. Reklamlı ve reklamsız şeklinde üyelik paketleri bulunuyor.
EXXEN SPOR ÜYELİĞİ NE KADAR?
Aylık reklamlı (EXXEN 99,90TL +EXXENSPOR 122,59TL) 222,49TL
Aylık reklamsız (EXXEN 137,90TL +EXXENSPOR 122,59TL) 260,49TL
EXXEN ÜYELİĞİ NASIL YAPILIR?
Exxen üyeliği için "https://www.exxen.com/tr" adresinden Ad-Soyad, e-Posta ve gerekli bilgileri doldurarak üye olabilirsiniz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Galatasaray-Sparta Prag maçı hangi kanalda? GS-Sparta Prag mücadelesi şifresiz mi yayınlanacak? 15 Şubat Perşembe TV8,5 yayın akışı...
- Deadpool 3 vizyon tarihi 2024 | Deadpool & Wolverine ne zaman çıkacak, çıktı mı? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte konusu ve fragman detayları
- 5750-5900 gün EYT'siz sigorta girişi+prim yöntemi açığa çıktı! Erken emeklilikte yeni haber geldi
- MSÜ sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? osym.gov.tr 2024 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
- Sabahları 1 kaşık tüketmek yeterli! Bağırsaklarınızı makine gibi yapacak formül...
- 39'luk Aslı Enver diyeti! Makine gibi cayır cayır yağ yaktı! Tek yöntemle 34 beden olmanın sırrı...
- Taceddin Noyan tarihte kimdir, kim öldürdü? Kuruluş Osman Melih Çardak kimdir, kaç yaşında, oynadığı diziler neler?
- Kuruluş Osman 149. bölüm fragmanı geldi mi? 14 Şubat ATV Kuruluş Osman 148. bölüm tamamını, tek parça izle!
- Yarın okul var mı, yok mu? Şanlıurfa, Antalya, Elazığ, Erzincan... 15 Şubat Perşembe okullar tatil mi, tatil edilecek mi? MEB-VALİLİK açıklamaları...
- EYT'siz erken emeklilik listesi dizildi! 1999-2000-2002-2005-2008 tarihlerine dikkat! 8 yöntem öne çekiyor
- Bir anda şak diye tepetaklak olacak! Ankara, İzmir, İstanbul, Antalya'da çarşı pazar karışacak!
- Bursluluk Sınavı başvuru ekranı 2024 | İOKBS başvurusu nereden, nasıl yapılır? Bursluluk ücreti ne kadar, kaç TL?