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EXXEN tek maç satın alma | GS-SPARTA PRAG maçı satın alınır mı? Exxen Spor üyeliği güncel fiyatları ne kadar?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.02.2024
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EXXEN tek maç satın alma | GS-SPARTA PRAG maçı satın alınır mı? Exxen Spor üyeliği güncel fiyatları ne kadar?

Exxen platformunda tek maçlık üyelik seçeneğinin olup olmayacağı, futbolseverler tarafından büyük bir merak konusu haline geldi. Özellikle UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki Galatasaray ve Sparta Prag maçının Exxen üzerinden yayınlanacak olması, bu konudaki merakı artırdı. Galatasaray'ın bu önemli mücadelesini izlemek isteyenler, Exxen'in spor üyeliği ücreti ile ilgili detayları araştırıyorlar.

Exxen platformunda tek Galatasaray maçı satın alınabilmesi mümkün mü, sorusu futbolseverler arasında büyük bir merak konusu haline geldi. Özellikle, Galatasaray'ın önemli maçlarından biri olan bu karşılaşmanın Exxen üzerinden izlenebilme olasılığı, taraftarların dikkatini çekiyor. Exxen Spor üyelik çeşitleri ve bu maçı izlemek için gereken ücretlendirme politikaları öncesi taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki Exxen tek maç satın alma var mı?

EXXEN'DE TEK MAÇ SATIN ALINIR MI?

Exxen'de tek maçlık üyelik paketi bulunmuyor. Reklamlı ve reklamsız şeklinde üyelik paketleri bulunuyor.

EXXEN SPOR ÜYELİĞİ NE KADAR?

Aylık reklamlı (EXXEN 99,90TL +EXXENSPOR 122,59TL) 222,49TL

Aylık reklamsız (EXXEN 137,90TL +EXXENSPOR 122,59TL) 260,49TL

EXXEN ÜYELİĞİ NASIL YAPILIR?

Exxen üyeliği için "https://www.exxen.com/tr" adresinden Ad-Soyad, e-Posta ve gerekli bilgileri doldurarak üye olabilirsiniz.

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