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TFF'de şehitlerimiz için saygı duruşu kararı!

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Giriş Tarihi: 12.01.2024
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TFF’de şehitlerimiz için saygı duruşu kararı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu hafta oynanacak maçlarda Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan askerler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.

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