29 Aralık 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim: Buraya meydan okumaya geldim

Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim: Buraya meydan okumaya geldim

SPOR
Giriş Tarihi: 29.12.2023 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
ABONE OL
Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim: Buraya meydan okumaya geldim

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'un yeni teknik direktörü Fatih Terim, Yunanistan'a Panathinaikos'u şampiyon yapmak için geldiğini ifade ederek,"Şampiyonlukta tecrübeliyim. Açıkçası ben buraya meydan okumaya geldim, bir hikaye yazmaya geldim." dedi.

Panathinaikos yöneticileriyle Atina Ulusal Galeri'de basın mensuplarının karşısına çıkan Fatih Terim, "Şampiyonlar Ligi müziğini stadımızda dinlemeyi umuyorum." dedi.

Sezonun bitişine az bir süre kaldığına dikkati çeken Terim, bu kadar kısa sürede takımı, oyuncuları tanımanın ve değiştirmenin zor olduğunu ancak bunu gerçekleştirmek için çalışacağını dile getirdi.

Terim, baskılı bir oyundan yana olduğunu vurgulayarak, "Baskının ve temponun bizde olduğu oyun anlayışını oyunculara aktarmaya çalışacağım." ifadesini kullandı.

Takımda çok sayıda sakat oyuncu olduğunu aktaran Terim, 2 Ocak'ta başlayacak transfer döneminde yöneticilerle değerlendirmede bulunarak, öncelikle takımı ve oyuncuları tanımaya çalışacağını söyledi.

"HEM BİZİM ÜLKEMİZDEN HEM DE BAŞKA ÜLKELERDEN DOĞRU İNSANI BULMAK İÇİN UĞRAŞABİLİRİZ"

Fatih Terim, Türkiye'den oyuncu transferi yapıp yapmayacağına ilişkin soruya, "Transferin memleketi olmaz. Hem bizim ülkemizden hem de başka ülkelerden doğru insanı bulmak için uğraşabiliriz. Asıl olan kendi takımıma bakmak istiyorum." yanıtını verdi.

"BURAYA MEYDAN OKUMAYA GELDİM"

Panathinaikos'un 14 yıldır şampiyonluk sevinci tatmadığına dikkati çeken Terim, "Şampiyonlukta tecrübeliyim. Açıkçası ben buraya meydan okumaya geldim, bir hikaye yazmaya geldim. Bu konuda benimle aynı düşünen bir başkan var, arkadaşlar var. Şampiyon olmak istiyorsanız, şampiyon gibi düşünmelisiniz. Açıkçası benim heyecanım ve coşkum şu an üst seviyede." diye konuştu.

"SÖYLENEN BİRİ DEĞİL, SÖYLEYEN BİRİYİM"

Fatih Terim, kendisine Körfez ülkeleri başta olmak üzere birçok takımdan teklif geldiğini aktararak, Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos ile kimyalarının tuttuğunu, Alafouzos'un ne istendiğini kendisine net ve samimi şekilde anlattığı için Panathinaikos'u tercih ettiğini anlattı.

Yunanistan'ı hem profesyonel olarak hem de kişisel olarak birçok kez ziyaret ettiğini belirten Terim, "Panathinaikos'un rakiplerini tanıyorum, saygı duyuyorum. Yunanistan futbol tarihinin en önemli başarısı Panathinaikos'a ait. O günlere dönmek istiyoruz." dedi.

Terim, şampiyonluk için büyük bir aileye ihtiyaç olduğunu vurgulayarak, Panathinaikos oyuncularıyla da yakın ve samimi bir ilişki kuracağının altını çizdi.

Tecrübeli çalıştırıcı futbolcularla kuracağı ilişki için "Söylenen biri değil, söyleyen biriyim, açık ve samimi bir şekilde yüz yüze konuşurum." ifadesini kullandı.

Gece geç saatlere kadar çalıştığını belirten Terim, "Kaybedecek bir dakikamız bile yok." diye konuştu.

Fatih Terim’den ilk sözler FATİH TERİM'DEN İLK SÖZLER
Fatih Terim sahaya indi! Atina’da ilk antrenman FATİH TERİM SAHAYA İNDİ! ATİNA'DA İLK ANTRENMAN
Terim’e Panathinaikos taraftarından şok tepki TERİM'E PANATHİNAİKOS TARAFTARINDAN ŞOK TEPKİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA