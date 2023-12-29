Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim: Buraya meydan okumaya geldim

"SÖYLENEN BİRİ DEĞİL, SÖYLEYEN BİRİYİM"

Fatih Terim, kendisine Körfez ülkeleri başta olmak üzere birçok takımdan teklif geldiğini aktararak, Panathinaikos Başkanı Giannis Alafouzos ile kimyalarının tuttuğunu, Alafouzos'un ne istendiğini kendisine net ve samimi şekilde anlattığı için Panathinaikos'u tercih ettiğini anlattı.

Yunanistan'ı hem profesyonel olarak hem de kişisel olarak birçok kez ziyaret ettiğini belirten Terim, "Panathinaikos'un rakiplerini tanıyorum, saygı duyuyorum. Yunanistan futbol tarihinin en önemli başarısı Panathinaikos'a ait. O günlere dönmek istiyoruz." dedi.