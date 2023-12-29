Fatih Terim’e Panathinaikos taraftarından şok tepki! Selamlamaya gitti istediği karşılığı alamadı! Ivan Jovanovic sesleri...

"HEDEF ŞAMPİYON YAPMAK"

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim, hedefinin Panathinaikos'u şampiyon yapmak olduğunu kaydetti.

Terim, Yunanistan'ın başkenti Atina'da, özel uçakla geldiği Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda Panathinaikos yetkililerince karşılandı.

Deneyimli teknik adam, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Panathinaikos Başkanı ile İstanbul'daki görüşmeleri için şunları söyledi:

"Karşılıklı elektriğimiz tuttu. Kendisi çok kibar davrandı. Karşısındakini çok mutlu eden, onore eden bir şekilde davrandı. Kendisine teşekkür ederim. Ne istediğini bilen, ne olmasını da ifade eden bir toplantı oldu. Onun için ben de çok fazla düşünmeden 'peki' dedim."