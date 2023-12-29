29 Aralık 2023, Cuma
Fatih Terim'e Panathinaikos taraftarından şok tepki! Selamlamaya gitti istediği karşılığı alamadı! Ivan Jovanovic sesleri...
Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim geçtiğimiz günlerde Yunanistan ekibi Panathinaikos'un yeni teknik direktörü olurken bu transfer Türk ve Yunan medyasında da geniş yankı buldu. Terim Yunanistan'da ilk antrenmanına çıkarken Panathinaikos'un basketbol maçına gitti. Kritik maç öncesi Panathinaikos Basketbol Takımı Teknik Direktörü Ergin Ataman ile sarılarak fotoğraf çektiren Terim şok bir tepkiyle karşılaştı. Panathinaikos'un en ateşli taraftar grubu olarak bilinen "Kapı 13" görevden alınan Ivan Jovanovic lehine tezahüratlar yaparken Fatih Terim'e dolaylı olarak tepki gösterdi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 29.12.2023 14:12 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 14:15
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