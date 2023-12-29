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Haberler Galeri Fatih Terim'e Panathinaikos taraftarından şok tepki! Selamlamaya gitti istediği karşılığı alamadı! Ivan Jovanovic sesleri...

Fatih Terim'e Panathinaikos taraftarından şok tepki! Selamlamaya gitti istediği karşılığı alamadı! Ivan Jovanovic sesleri...

Türk futbolunun efsane isimlerinden Fatih Terim geçtiğimiz günlerde Yunanistan ekibi Panathinaikos'un yeni teknik direktörü olurken bu transfer Türk ve Yunan medyasında da geniş yankı buldu. Terim Yunanistan'da ilk antrenmanına çıkarken Panathinaikos'un basketbol maçına gitti. Kritik maç öncesi Panathinaikos Basketbol Takımı Teknik Direktörü Ergin Ataman ile sarılarak fotoğraf çektiren Terim şok bir tepkiyle karşılaştı. Panathinaikos'un en ateşli taraftar grubu olarak bilinen "Kapı 13" görevden alınan Ivan Jovanovic lehine tezahüratlar yaparken Fatih Terim'e dolaylı olarak tepki gösterdi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.12.2023 14:12 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 14:15
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Fatih Terim’e Panathinaikos taraftarından şok tepki! Selamlamaya gitti istediği karşılığı alamadı! Ivan Jovanovic sesleri...

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos'ta teknik direktörlük görevine getirilen Fatih Terim, bu ülkeye gitti. Deneyimli teknik adam, Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gitti.

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Fatih Terim’e Panathinaikos taraftarından şok tepki! Selamlamaya gitti istediği karşılığı alamadı! Ivan Jovanovic sesleri...

"HEDEF ŞAMPİYON YAPMAK"

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim, hedefinin Panathinaikos'u şampiyon yapmak olduğunu kaydetti.

Terim, Yunanistan'ın başkenti Atina'da, özel uçakla geldiği Eleftherios Venizelos Havalimanı'nda Panathinaikos yetkililerince karşılandı.

Deneyimli teknik adam, basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, Panathinaikos Başkanı ile İstanbul'daki görüşmeleri için şunları söyledi:

"Karşılıklı elektriğimiz tuttu. Kendisi çok kibar davrandı. Karşısındakini çok mutlu eden, onore eden bir şekilde davrandı. Kendisine teşekkür ederim. Ne istediğini bilen, ne olmasını da ifade eden bir toplantı oldu. Onun için ben de çok fazla düşünmeden 'peki' dedim."

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Fatih Terim’e Panathinaikos taraftarından şok tepki! Selamlamaya gitti istediği karşılığı alamadı! Ivan Jovanovic sesleri...

"SUYUN ÖBÜR TARAFINDAYIM"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Atina'ya gelişinden önce kendisini arayarak başarılar dilediğini belirten Terim, "Suyun öbür tarafındayım. Bu kadar yıllık tarihi dostluğa sahip iki ülkenin, birbirine çok yakın bu iki ülkenin bir tanesinde görev yaptım, şimdi diğerinde görev yapıyorum." şeklinde konuştu.

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Fatih Terim’e Panathinaikos taraftarından şok tepki! Selamlamaya gitti istediği karşılığı alamadı! Ivan Jovanovic sesleri...

"KEYİF ALIP KEYİF VERECEĞİZ"

Tecrübeli çalıştırıcı, sözlerine şöyle devam etti:

"Gelme sebebim belli, getirilme sebebim belli. Hiçbir şeyin garantisi yoktur ama iddialı olmaktan geri kalmayacağız. Bu puanı toplayan geçen sene çok avantajlı durumdan şampiyonluğu veren ama avantajlı duruma gelen bir takımın çok daha iyi şeyler yapacağına inanıyorum. Çünkü oyuncularımız olmadan hiçbir şey yapamayız. Kaliteli bazı oyunculara sahip olduğumuzu düşünüyorum ama onların performansını çok daha yukarı çekme niyetindeyim. Artı, hepsinin mutlu bir şekilde oynaması çok önemli. Yani yaptığımız işten mutluluk duyacağız. Keyif alacağız. Dışarıya da keyif vereceğiz."

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Fatih Terim’e Panathinaikos taraftarından şok tepki! Selamlamaya gitti istediği karşılığı alamadı! Ivan Jovanovic sesleri...

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı.