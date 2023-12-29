Süper Kupa ödülü ne kadar, kaç TL? 29 Aralık 2023 GS-FB maçını kazanana kaç para verilecek? Şampiyon ve finaliste ödenecek tutarlar...
Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki mücadele, Süper Kupa Finali'nde bir kez daha zirveye çıkacak. İki dev takım arasındaki rekabet, son lig maçlarında golsüz berabere sonuçlandı ve Ülker Stadyumu'nda eşitlik bozulmadı. Şimdi ise Süper Kupa'da bir kez daha kozlar paylaşılacak ve kazanan taraf, Süper Kupa Şampiyonu unvanını elde edecek. Bu kritik müsabakanın yanı sıra, taraftarlar aynı zamanda şampiyonluğun yanında Süper Kupa para ödülünü de merakla bekliyor.
2023 Turkcell Süper Kupa heyecanı, Türk futbolunun iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği mücadele ile zirveye çıkacak. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park Stadı, bu kritik müsabakaya ev sahipliği yapacak. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği maç, futbolseverleri büyük bir heyecanla bekliyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rekabetinin zirveye çıkacağı bu karşılaşmanın galibi, Süper Kupa Şampiyonu unvanını elde edecek. Peki Süper Kupa ödülü ne kadar, kaç TL? 29 Aralık 2023 GS-FB maçını kazanana kaç para verilecek?
2023 SÜPER KUPA ÖDÜLÜ NE KADAR, KAÇ TL?
Organizasyona ev sahipliği yapan Suudi Arabistan, maçı kazanarak şampiyon olacak kulübe 65 milyon TL, finalist ekibe 43 milyon TL para ödülü verecek.
Ayrıca takımların ulaşım, konaklama ve organizasyon masrafları bu ülke tarafından karşılanacak.
EŞİTLİK DURUMUNDA UZATMALAR YAPILACAK
Kazanan tarafın Süper Kupa Şampiyonu olacağı maçın 90 dakikasında eşitlik bozulmazsa uzatmalara gidilecek. Uzatma devrelerinde de beraberliğin devam etmesi durumunda kazananı penaltılar belirleyecek.
2006'dan beri düzenlenen Süper Kupa'yı ilk kazanan takım Beşiktaş oldu. 16 kez oynanan kupayı Galatasaray 7, Fenerbahçe ve Trabzonspor 3'er, Beşiktaş 2, Konyaspor ve Akhisarspor 1'er kez kazandı. Bugünkü maçta 90 dakika berabere biterse 15'er dakikalık iki uzatma oynanacak, eşitlik yine bozulmazsa penaltılara geçilecek.
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