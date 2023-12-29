Süper Kupa ödülü ne kadar, kaç TL? 29 Aralık 2023 GS-FB maçını kazanana kaç para verilecek? Şampiyon ve finaliste ödenecek tutarlar...

2023 Turkcell Süper Kupa heyecanı, Türk futbolunun iki devi Galatasaray ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği mücadele ile zirveye çıkacak. Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Al-Awwal Park Stadı, bu kritik müsabakaya ev sahipliği yapacak. Hakem Abdulkadir Bitigen'in yöneteceği maç, futbolseverleri büyük bir heyecanla bekliyor. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin rekabetinin zirveye çıkacağı bu karşılaşmanın galibi, Süper Kupa Şampiyonu unvanını elde edecek. Peki Süper Kupa ödülü ne kadar, kaç TL? 29 Aralık 2023 GS-FB maçını kazanana kaç para verilecek?

2023 SÜPER KUPA ÖDÜLÜ NE KADAR, KAÇ TL?