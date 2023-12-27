Fatih Terim Panathinaikos'un başında ilk antrenmanına çıktı
Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla anlaşma sağlayan Fatih Terim, Atina'ya giderek yeni takımıyla ilk antrenmana çıktı. Terim'in oyuncularıyla 10 dakikalık bir konuşma yaptığı kaydedildi.
Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı.
Kulübün internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, kulüp direktörü Yiannis Papadimitriou tarafından futbolculara ve kulüp çalışanlarına tanıtılan teknik direktör Terim'in oyuncularıyla 10 dakikalık bir konuşma yaptığı kaydedildi.
Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan çalışmanın dar alanda maçla sona erdiği ifade edildi.
Panathinaikos ile anlaşan 70 yaşındaki Terim, bugün Atina'ya gitmişti.
Bu sezon 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayan Atina temsilcisi, lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor.
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