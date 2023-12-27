27 Aralık 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fatih Terim Panathinaikos'un başında ilk antrenmanına çıktı

Fatih Terim Panathinaikos'un başında ilk antrenmanına çıktı

SPOR
Giriş Tarihi: 27.12.2023
ABONE OL
Fatih Terim Panathinaikos’un başında ilk antrenmanına çıktı

Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla anlaşma sağlayan Fatih Terim, Atina'ya giderek yeni takımıyla ilk antrenmana çıktı. Terim'in oyuncularıyla 10 dakikalık bir konuşma yaptığı kaydedildi.

Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim, yeni takımının başında ilk antrenmanına çıktı.

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgilendirmede, kulüp direktörü Yiannis Papadimitriou tarafından futbolculara ve kulüp çalışanlarına tanıtılan teknik direktör Terim'in oyuncularıyla 10 dakikalık bir konuşma yaptığı kaydedildi.

Isınma hareketleri ve pas çalışmasıyla başlayan çalışmanın dar alanda maçla sona erdiği ifade edildi.

Panathinaikos ile anlaşan 70 yaşındaki Terim, bugün Atina'ya gitmişti.

Bu sezon 15 haftası geride kalan ligde 34 puan toplayan Atina temsilcisi, lider PAOK'un ardından 2. sırada bulunuyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA