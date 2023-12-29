Galatasaray-Fenerbahçe Maçı İzle ⚽ | Süper Kupa finali Canlı ekranı 29 Aralık Cuma kesintisiz, full HD, 4K, ŞİFRESİZ SEYRET!
Türk futbolseverleri, nefesleri tutarak bekledikleri Süper Kupa finali için geri sayıma başladı. Geçen sezonun şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nı kucaklayan Fenerbahçe arasındaki mücadele, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Al-Awwal Park'ta gerçekleşecek. Bu büyük rekabet öncesinde taraftarlar ve futbolseverler, Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa final maçının ne zaman oynanacağını ve saat kaçta başlayacağını merakla araştırıyor. İşte Süper Kupa maçı canlı izle ekranı...
Süper Kupa finali heyecanı, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kozlarını paylaşacağı müthiş bir karşılaşma ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da yaşanacak. Taraftarlar, bu çekişmeli mücadeleyi canlı olarak izlemek için heyecanla arama motorlarına yöneldi. İki dev Türk futbol kulübü arasındaki bu kritik müsabaka, futbolseverlere unutulmaz anlar yaşatmak üzere tasarlandı. İşte tüm detayları nefes kesen mücadelenin ayrıntıları...
GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki Süper Kupa Final maçı, Suudi Arabistan Al Awal Park Stadyumu'nda 29 Aralık Cuma günü saat 20:45'te başlayacak. Bu kritik müsabaka, futbolseverlerin büyük bir heyecanla beklediği bir karşılaşma olarak öne çıkıyor.
Türk futbolunun iki devi arasında yaşanacak bu çekişmeli mücadele, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
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Okan Buruk, Mauro Icardi'nin maske ile antrenmana çıktığını vurgulayarak, "Icardi, maske ile antrenmana çıktı. 3 ayrı darbe aldı. Hakemlerin de oyuncuları koruması gerekiyor. Oyuncular korunmadığında böyle durumlar oluşması normal. Yarın için de oynayıp oynamayacağına karar vereceğiz" şeklinde konuştu.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper Yılmaz, Torreira, Kerem Demirbay, Mertens, Kerem, Zaha, Icardi
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi-Samuel, Serdar Aziz, Djiku, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can Kahveci, Szymanski, Tadic, Dzeko
ABDÜLKADİR BİTİGEN DÜDÜK ÇALACAK!
Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakasını FIFA kokartlı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.
Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda saat 20.45'te başlayacak maçta Bitigen'in yardımcılıklarını Erdem Bayık ve Mustafa Savranlar yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Volkan Bayarslan olacak.
DERBİ BİLET FİYATLARI BELLİ OLDU
Suudi Arabistan'da oynanacak Süper Kupa Final maçı bilet fiyatları açıklandı. Satışları devam eden biletlerin en ucuzu 963 TL, en pahalısı ise 140 bin TL olarak belirlendi.
GALATASARAY'IN EKSİKLERİ!
Davinson Sanchez
Hakim Ziyech
Angelino
Sergio Oliveira
FENERBAHÇE'NİN EKSİKLERİ
Becao
Zajc
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- Galatasaray-Fenerbahçe Maçı İzle ⚽ | Süper Kupa finali Canlı ekranı 29 Aralık Cuma kesintisiz, full HD, 4K, ŞİFRESİZ SEYRET!
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