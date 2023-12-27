Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim’den ilk sözler: İmzalarımı sadece kağıt üzerine atmam, kalbimden gelir

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEBRİK ETTİ"

"Ben denizin diğer tarafındanım. Biz aynı denizi paylaşan iki ülkeyiz ve burada olmaktan mutluyum. İtalya'da Fiorentina'dayken Ergin Ataman da oradaydı. Şimdi de aynı, bundan mutluyum."

"Zaten gelir gelmez Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'dan bir telefon aldım ve yapılan bu hamleden dolayı beni tebrik etti. Uzun yıllar milli takıma da hizmet ettim ama burada olmaktan çok ama çok mutluyum."