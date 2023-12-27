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Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim'den ilk sözler: İmzalarımı sadece kağıt üzerine atmam, kalbimden gelir

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Giriş Tarihi: 27.12.2023 Güncelleme Tarihi: 27.12.2023
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Panathinaikos teknik direktörü Fatih Terim’den ilk sözler: İmzalarımı sadece kağıt üzerine atmam, kalbimden gelir

Panathinaikos'un yeni teknik direktörü Fatih Terim, Atina'ya iner inmez havalimanında Yunan basınına açıklamalar yaptı. Terim Yunan ligini takip ettiğini söylerken tüm takımları tanıdığını belirtti. Tecrübeli teknik adam şampiyon olmaya geldiğini belirtirken "Ben denizin diğer tarafındanım. Biz aynı denizi paylaşan iki ülkeyiz ve burada olmaktan mutluyum." dedi. Terim ayrıca Başkan Erdoğan'ın da kendisini arayarak tebrik ettiğini de ifade etti. İşte detaylar...

Panathinaikos'un yeni teknik direktörü Fatih Terim, bugün Atina'ya gitti ve havalimanında Yunan basın mensuplarına konuştu.

Yunanistan'ın Panathinaikos takımıyla anlaşan ve bu sabah Atina'ya giden teknik direktör Fatih Terim, sürpriz transferiyle ilgili ilk detaylı açıklamasını yaptı.

"HEMEN KABUL ETTİM"

İşte Terim'in açıklamaları:

"Çok mutluyum. Başkanla yaptığımız toplantı çok uzun sürmedi, çünkü sahip olduğumuz enerji çok güçlüydü ve bu nedenle buna ihtiyacımız yoktu. Başkan ne istediğini biliyordu ve bana söylediği plan sayesinde düşünmeme gerek kalmadı ve teklifi hemen kabul etmeye karar verdim."

"LİGİ TAKİP EDİYORUM"

"Elbette Yunan ligini takip ediyorum ve Panathinaikos, OlympiaKos, AEK'yı biliyorum. Tüm takımları tanıyorum ama tüm kontrol bende değil, bu yüzden en kısa zamanda takımla tanışıp eksiklerimizi görmek ve bunun üzerinde çalışmak istiyorum."

"İMZALARI KALBİME DE ATARIM"

"Bildiğim kadarıyla Panathinaikos yıllardır şampiyon olamıyor. Nereye gidersem gideyim kazanmak için giderim ve imzalarımı sadece kağıt üzerine atmam, kalbimden gelir. Bu tavrımı ligde de sürdüreceğime inanıyorum. Dört takım arasında bir rekabet var, rakiplerimiz hem kaliteli hem de güçlü, onlara saygı duyuyorum. Panathinaikos olarak lig şampiyonluğunu istiyoruz, Avrupa'da başarı istiyoruz, bu yüzden hedefler çok açık. Her neyse, başkanla bu konuda bir görüşme yaptık."

"ÇOK KALİTELİ OYUNCULAR GÖRDÜM"

"Başlangıçta başkanla altı aydan bahsetmiştik ama sonunda 1.5 yıla karar verdik çünkü bir hedefimiz var ve bunu başarmak istiyoruz. Geçen yıl Panathinaikos sonuna kadar savaştı ve bu yıl da takımla birlikte mümkün olduğunca çok savaşmamızı istiyorum. Çok kaliteli bazı oyuncular gördüm. Herkesten en iyi verimi almaya çalışacağız."

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN TEBRİK ETTİ"

"Ben denizin diğer tarafındanım. Biz aynı denizi paylaşan iki ülkeyiz ve burada olmaktan mutluyum. İtalya'da Fiorentina'dayken Ergin Ataman da oradaydı. Şimdi de aynı, bundan mutluyum."

"Zaten gelir gelmez Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'dan bir telefon aldım ve yapılan bu hamleden dolayı beni tebrik etti. Uzun yıllar milli takıma da hizmet ettim ama burada olmaktan çok ama çok mutluyum."

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