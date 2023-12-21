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BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE! 21 Aralık BJK- Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.12.2023
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BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE! 21 Aralık BJK- Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

"Beşiktaş Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, evinde Alanyaspor'u ağırlayacak. Futbolseverler ise maçın canlı yayın bilgilerini araştırıyor. İşte, BJK-Alanyaspor maçı canlı izle linki!

"Beşiktaş Alanyaspor maçı canlı izle" şeklinde aramalar hız kazandı. Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, evinde Alanyaspor'u konuk ediyor. Avrupa arenasında yaşadığı hayal kırıklığı ve son lig maçında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş, bugün oynayacağı maçta sahadan galip ayrılarak moral bulmak istiyor. Peki, Beşiktaş Alanyaspor maçı şifresiz nasıl izlenir?

BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş evinde Alanyaspor'u konuk ediyor. 21 Aralık Perşembe günü (Bugün) Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş Alanyaspor maçı saat 20.00'de başlayacak.

Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Müsabaka, beIN SPORTS'dan yayınlanacak.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Oxlade-Chamberlain, Semih, Muleka, Cenk

ALANYASPOR: Ertuğrul, Augusto, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz, Novais, Efecan, Yusuf

17 eksikle gittiği Lugano deplasmanında Konferans Ligi grubundaki ilk galibiyetini alan Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay genç oyuncuların İsviçre'de sergilediği performanstan memnun. 19 yaşındaki sol bek Emrecan Terzi'ye ilk 11'de şans veren Çalımbay, kaleci Göktuğ Baytekin hariç deplasmana götürdüğü 7 futbolcunun 6'sına şans verirken mücadele, azmi ve performanslarıyla büyük beğeni toplayan genç futbolcular oyunlarını galibiyetle taçlandırmayı da başardı.

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