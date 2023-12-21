BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI CANLI İZLE! 21 Aralık BJK- Alanyaspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
"Beşiktaş Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, evinde Alanyaspor'u ağırlayacak. Futbolseverler ise maçın canlı yayın bilgilerini araştırıyor. İşte, BJK-Alanyaspor maçı canlı izle linki!
"Beşiktaş Alanyaspor maçı canlı izle" şeklinde aramalar hız kazandı. Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş, evinde Alanyaspor'u konuk ediyor. Avrupa arenasında yaşadığı hayal kırıklığı ve son lig maçında Fenerbahçe'ye 3-1 mağlup olan Beşiktaş, bugün oynayacağı maçta sahadan galip ayrılarak moral bulmak istiyor. Peki, Beşiktaş Alanyaspor maçı şifresiz nasıl izlenir?
BEŞİKTAŞ ALANYASPOR MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş evinde Alanyaspor'u konuk ediyor. 21 Aralık Perşembe günü (Bugün) Tüpraş Stadı'nda oynanacak Beşiktaş Alanyaspor maçı saat 20.00'de başlayacak.
Müsabakayı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Müsabaka, beIN SPORTS'dan yayınlanacak.
İLK 11'LER
BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Amartey, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Oxlade-Chamberlain, Semih, Muleka, Cenk
ALANYASPOR: Ertuğrul, Augusto, Lima, Aliti, Balkovec, Richard, Fer, Oğuz, Novais, Efecan, Yusuf
17 eksikle gittiği Lugano deplasmanında Konferans Ligi grubundaki ilk galibiyetini alan Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay genç oyuncuların İsviçre'de sergilediği performanstan memnun. 19 yaşındaki sol bek Emrecan Terzi'ye ilk 11'de şans veren Çalımbay, kaleci Göktuğ Baytekin hariç deplasmana götürdüğü 7 futbolcunun 6'sına şans verirken mücadele, azmi ve performanslarıyla büyük beğeni toplayan genç futbolcular oyunlarını galibiyetle taçlandırmayı da başardı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Meteoroloji'den son dakika uyarı geldi: ☂ Şemsiyeleri çıkarın! O illere aralıksız yağacak! ☁ 22- 26 ARALIK HAVA DURUMU
- AK Parti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi başkan adayı kim oldu? AK Parti Tekirdağ belediye başkan adayları isim listesi 2024!
- AK Parti Sivas belediye başkan adayı kim oldu? AK Parti Sivas belediye başkan adayları isim listesi 2024!
- Memura 33 bin 102 TL zamlı maaş hesabı çıktı! Son 1 veri kala, yeni tahmin geldi! %15 toplu sözleşme zammı ile öğretmen, doktor, hemşire, teknisyen maaşları...
- Kaymakamlık sınav sonuç tarihi ÖSYM 2023 | Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları açıklandı mı, ne zaman?
- Narduğan Bayramı nedir, ne zaman? Nartugan Bayramı'nda neler yapılır, nasıl kutlanır?
- JN.1 nedir, Türkiye'de görüldü mü? DSÖ uyardı: Hızla yayılıyor! Koronavirüsün alt varyantı olan JN.1 belirtileri neler, tedavisi var mı?
- Padişahların şifa baharatı karaciğeri tertemiz yapıyor! Haftada 3 bardak yeterli
- Nar Kırma ritüeli nasıl yapılır? 21 Aralık Nar Kırma ritüeli nedir, ne anlama gelir, ne zaman, saat kaçta yapılmalı?
- Twitter çöktü mü, sorun mu var? 21 Aralık Perşembe Twitter X erişim sorunu nedir, nasıl çözülür? Son dakika...
- Fotoğrafta ilk ne gördünüz? Dağ mı, Köpek mi? Cevabınız kişiliğinizi ortaya çıkarıyor!
- Kronik hastaların ilaç raporları uzatıldı mı? Sağlık Bakanlığı raporlu ilaçların süresi 2024’e kadar uzatılacak mı, son durum ne?