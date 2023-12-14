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Son dakika | Hakem Halil Umut Meler'in yumruklandığı saldırıyla ilgili flaş gelişme

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Giriş Tarihi: 14.12.2023 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023
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Son dakika | Hakem Halil Umut Meler’in yumruklandığı saldırıyla ilgili flaş gelişme

Son dakika haberi...Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçı sonrası yaşananlarla ilgili aralarında Faruk Koca'nın da bulunduğu 4 şüpheli hakkında iddianame hazırladı

Hakem Halil Umut Meler'e saldıran MKE Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın da aralarında bulunduğu 4 kişi hakkında iddianame düzenlendi.

Pazartesi günü Ankara'da Eryaman Stadyumu'nda MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor arasına oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından hakem Halil Umut Meler'e yönelik saldırı ile ilgili soruşturma tamamlandı. Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, hakeme yumruk atan Faruk Koca ile yere düşen hakeme tekme savuran diğer 3 kişi hakkında iddianame düzenlendi. Tutuklu Faruk Koca hakkında 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama', 'tehdit' ve 'yasak alanlara girme', diğer tutuklular Kenan Çelikkaya ve Yunus Şahin hakkında 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kemik kırığı oluşturacak şekilde kasten yaralama', 'yasak alanlara girme' suçlarından ceza talep edildi.

İddianamede, görüntülerin izlenmesi sonucunda sahaya girdiği, hakem Halil Umut Meler'e tekme salladığı; ancak vuramadığı belirlenen ve eylemi bu nedenle teşebbüs aşamasında kalan tutuksuz O.E.C. hakkında da 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralamaya teşebbüs' ve 'yasak alanlara girme' suçlarından cezalandırılması talep edildi. İddianamede ayrıca 'sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi dair kanun'un 18'inci maddesi kapsamında tüm şüpheliler hakkında güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanması talep edildi. İddianame, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Batı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ
MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı eski Faruk Koca ve beraberindeki iki kişi, 1-1 berabere biten Çaykur Rizespor maçından sonra saha içinde hakem Halil Umut Meler'e saldırmıştı. Hakem Meler'e yapılan saldırı sonrası ligler ertelenmiş ve olaya ilişkin soruşturma başlatılmıştı. Eski Başkan Koca ile beraberindeki iki kişi nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmışlardı.

Hakeme saldırı soruşturması tamamlandı! HAKEME SALDIRI SORUŞTURMASI TAMAMLANDI!

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