Son dakika | Hakem Halil Umut Meler’in yumruklandığı saldırıyla ilgili flaş gelişme

İddianamede, görüntülerin izlenmesi sonucunda sahaya girdiği, hakem Halil Umut Meler'e tekme salladığı; ancak vuramadığı belirlenen ve eylemi bu nedenle teşebbüs aşamasında kalan tutuksuz O.E.C. hakkında da 'kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle yaralamaya teşebbüs' ve 'yasak alanlara girme' suçlarından cezalandırılması talep edildi. İddianamede ayrıca 'sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesi dair kanun'un 18'inci maddesi kapsamında tüm şüpheliler hakkında güvenlik tedbiri olarak spor müsabakalarını seyirden yasaklanması talep edildi. İddianame, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Ankara Batı 3'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.