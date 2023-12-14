Dursun Özbek’ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi! O bölgeye takviye geliyor

"HALİL UMUT MELER KÜSMEMELİ"

Türk sporunun marka değeri bu tür olaylarla zarar görmemesi lazım. Hepimizin ortak bir amacı var. Türk sporunu belli bir seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Halil Umut Meler en kariyerli hakemimiz. Onun Türk futboluna küsmemesi lazım. Tekrar aramızda görmekten memnun oluruz. İnşallah bu travmayı atlatır ve tekrar maçları yönetmeye başlar.