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Dursun Özbek'ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi! O bölgeye takviye geliyor

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 14.12.2023 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023
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Dursun Özbek’ten Galatasaray taraftarına transfer müjdesi! O bölgeye takviye geliyor

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren ve Avrupa'da UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek olan Galatasaray'da Başkan Dursun Özbek taraftara transfer müjdesi verdi. Özbek, "En kısa sürede sol bek transferini halledeceğiz." dedi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'ten transfer açıklaması geldi.

İŞTE ÖZBEK'İN SÖZLERİ:
Türk sporunun marka değeri bu tür olaylarla zarar görmemesi lazım. Hepimizin ortak bir amacı var.

"HALİL UMUT MELER KÜSMEMELİ"
Türk sporunun marka değeri bu tür olaylarla zarar görmemesi lazım. Hepimizin ortak bir amacı var. Türk sporunu belli bir seviyeye çekmeye çalışıyoruz. Halil Umut Meler en kariyerli hakemimiz. Onun Türk futboluna küsmemesi lazım. Tekrar aramızda görmekten memnun oluruz. İnşallah bu travmayı atlatır ve tekrar maçları yönetmeye başlar.

"TFF'YE GÜVENİYOR MUSUNUZ?"
Bu federasyon bizim seçtiğimiz bir federasyon. 'Güveniyor musunuz?' sorusunu kabul etmiyorum. Bu federasyonu biz seçtik. 6 ay önce seçtiğimiz federasyon için bu soru hoşuma gitmedi.

SOL BEK TRANSFER İTİRAFI!
Gerçekten sol beke ihtiyacımız var. En faydalı şekilde, en kısa sürede sol bek transferini halledeceğiz.

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