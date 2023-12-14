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Son dakika | Terör inlerine ağır darbe! 43 terörist sarı torbada

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Giriş Tarihi: 14.12.2023 Güncelleme Tarihi: 14.12.2023
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Son dakika | Terör inlerine ağır darbe! 43 terörist sarı torbada

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), yurt içinde ve sınır ötesinde icra edilen operasyonlarla Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil, son bir haftada 43 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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