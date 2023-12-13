Halil Umut Meler taburcu oldu! İşte hastane çıkışındaki ilk görüntüsü...
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının bitiminde saha içerisine giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı. Yumruk sonrası yere yığılan Meler sahada bazı kişiler tarafından tekmelendi. Faruk Koca ve 2 kişi tutuklanırken Meler hastanedeki tedavisinin ardından bu sabah saatlerinde taburcu oldu. İşte ilk görüntüler...
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan hakem Halil Umut Meler, taburcu edildi.
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki karşılaşmanın bitiminde MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca'nın yumruk attığı Meler'in, Acıbadem Ankara Hastanesi'ndeki tedavisi sona erdi.
EL SALLAYARAK ARACA BİNDİ
Hastane çıkışı demeç vermeyen FIFA kokartlı hakem, aracına binmeden önce el sallamakla yetindi. Meler'in polis eşliğinde kara yoluyla İzmir'e gideceği öğrenildi.
"ŞİŞLİK DIŞINDA SORUN YOK"
Meler'in sağlık durumu hakkında açıklama yapan Acıbadem Ankara Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet Yörübulut, "Hakemimizi taburcu ettik. Gayet iyi, moralli. Gittiği yerde de kontrollerini olacaktır ama şu an gözündeki şişlik dışında herhangi sorunu kalmadı. Hocamıza sonraki hayatında sağlıklı, başarılı bir mesleki kariyer diliyoruz." ifadelerini kullandı.
Yörübulut, Meler'in tedavi sürecinde neden boyunluk taktığına yönelik soruya, "Kendisi sporcu olduğu için boyun fıtığı olabiliyor. Travma sonrası boynunda düzleşme oluşmuş sadece. Eski bir fıtığı vardı. Ona yönelik tedbir amaçlı boyunluk taktık. Kırık zamanla iyileşecek. Küçük bir çatlaktı aslında. Kanama da zaten azalmaya başladı." yanıtını verdi.
ANKARAGÜCÜ'NÜN ZİYARETİNİ KABUL ETMEDİ
MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından saldırıya uğrayan ve hastanede tedavisi devam eden hakem Halil Umut Meler, kendisini ziyarete gelen başkent ekibinin yöneticilerini kabul etmedi.
Kulüpten alınan bilgiye göre, MKE Ankaragücü'nün başkan vekili Zeynep Karamancı ile yönetim kurulu üyeleri Mehmet Şahin ve Erkan Aytekin, hakem Meler'i tedavi gördüğü hastanede ziyarete gitti.
Halil Umut Meler, heyetle görüşmek istemedi.
GÖREVİNDEN İSTİFA ETTİ
Hakem Halil Umut Meler'e saldırı olayına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, kulüp başkanlığı görevinden istifa etti. Koca'nın istifa ettiğine ilişkin açıklamayı, tutuklu bulunduğu cezaevi önünde avukatı okudu.
"YUMRUK DEĞİL TOKAT ATTIM"
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklanmıştı. Mahkemece tutuklanan Koca'nın ilk ifadesi ortaya çıktı.
Koca ifadesinde, "Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlardan dolayı bu olay gelişmiştir. Amacım, hakeme sözlü tepki gösterip yüzüne tükürmekti. Bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez. Benim atmış olduğum tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu, daha sonra kendisini yere attı" dedi.
"SENİ ÖLDÜRECEĞİM" DEDİ
Koca'nın ardından hakem Halil Umut Meler'in de ifadesi ortaya çıktı. Meler ifadesinde "Faruk Koca benim sol göz altıma yumrukla vurdu, yere düştüm. Ben yerdeyken tüm şahıslar birçok kez yüzüme ve vücudumun diğer yerlerine tekmeyle vurdular. Faruk Koca, tüm hakem arkadaşlarım ile bana 'Sizi bitireceğim' dedi. Bana hitaben 'Seni öldüreceğim' dedi. Bana vuran Faruk Koca'dan ve diğer şahıslardan davacı şikayetçiyim. Uzlaşmak istemiyorum. Söyleyeceklerim bundan ibarettir." dedi.
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