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Haberler Galeri Halil Umut Meler kimdir, nereli, hangi takımı tutuyor? İşte Süper Lig hakemlerinin gönül verdiği takımlar...

Halil Umut Meler kimdir, nereli, hangi takımı tutuyor? İşte Süper Lig hakemlerinin gönül verdiği takımlar...

Hakem Halil Umut Meler MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısı sonrasında yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bu büyük skandal Türkiye ve dünya medyasında geniş yankı bulurken olaya ilişkin tepkiler üst üste geldi. Süper Lig hakemleri Meler'i hastanede ziyaret ederken hastane çıkışı yaptıkları açıklamada kariyerlerine yönelik aldıkları kararı önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını duyurdular. Peki hangi hakem hangi takımlı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.12.2023 15:44 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 16:02
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Halil Umut Meler hangi takımlı? İşte Süper Lig hakemlerinin gönül verdiği takımlar! Sürpriz tercihler...

ABDULKADİR BİTİGEN - Galatasaray

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Halil Umut Meler hangi takımlı? İşte Süper Lig hakemlerinin gönül verdiği takımlar! Sürpriz tercihler...

ALİ PALABIYIK - Galatasaray

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Halil Umut Meler hangi takımlı? İşte Süper Lig hakemlerinin gönül verdiği takımlar! Sürpriz tercihler...

ALİ ŞANSALAN - Fenerbahçe

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Halil Umut Meler hangi takımlı? İşte Süper Lig hakemlerinin gönül verdiği takımlar! Sürpriz tercihler...

ALPER ULUSOY - Beşiktaş

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Halil Umut Meler hangi takımlı? İşte Süper Lig hakemlerinin gönül verdiği takımlar! Sürpriz tercihler...

ARDA KARDEŞLER - Galatasaray