Halil Umut Meler kimdir, nereli, hangi takımı tutuyor? İşte Süper Lig hakemlerinin gönül verdiği takımlar...

Hakem Halil Umut Meler MKE Ankaragücü ile Çaykur Rizespor maçının ardından Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın saldırısı sonrasında yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yaşanan bu büyük skandal Türkiye ve dünya medyasında geniş yankı bulurken olaya ilişkin tepkiler üst üste geldi. Süper Lig hakemleri Meler'i hastanede ziyaret ederken hastane çıkışı yaptıkları açıklamada kariyerlerine yönelik aldıkları kararı önümüzdeki günlerde açıklayacaklarını duyurdular. Peki hangi hakem hangi takımlı? İşte detaylar...