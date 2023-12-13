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Galatasaray'da yeni rota Avrupa! İşte Cimbom'un UEFA Avrupa Ligi play-off muhtemel rakipleri ve maç tarihleri

GALATASARAY
Giriş Tarihi: 13.12.2023 Güncelleme Tarihi: 13.12.2023
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Galatasaray’da yeni rota Avrupa! İşte Cimbom’un UEFA Avrupa Ligi play-off muhtemel rakipleri ve maç tarihleri

Avrupa Ligi play-off kura çekimi ne zaman sorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında Danimarka'nın Kopenhag ekibine 1-0 yenilerek grubunu 3. bitiren Galatasaray, yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek. Peki, Galatasaray'ın Avrupa Ligi play-off muhtemel rakipleri kimler? İşte Galatasaray'ın UEFA .Avrupa Ligi play-off muhtemel rakipleri ve maç tarihleri...

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, Kopenhag deplasmanında yaşadığı 1-0'lık mağlubiyetle grubunu 3. sırada tamamladı.

Bu sonuçla birlikte Sarı-Kırmızılılar, Avrupa Ligi'nde yoluna devam edecek.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Freiburg/West Ham

Marsilya/Brighton

Betis/Rangers/Sparta Prag

Sporting

Toulouse/U. Saint-Gilloise

Rennes/Villarreal

Slavia Prag/Roma

Karabağ/Molde

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