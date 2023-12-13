Galatasaray’a dünya çapında isim! Artık hedef UEFA Avrupa Ligi! Yönetim transfer tüm şartları zorlayacak...

NDOMBELE GÖNDERİLECEK

Sarı-Kırmızılı takımın ocak ayında beklentilerin altında kalan Tanguy Ndombele ile yollarını ayırması bekleniyor. Bu ayrılığın gerçekleşmesi durumunda bu bölge için yönetiminin ilk hedefinin de hazır olduğu öğrenildi.