Galatasaray'a dünya çapında isim! Artık hedef UEFA Avrupa Ligi! Yönetim transfer tüm şartları zorlayacak...
Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag'a mağlup olmasının ardından yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı kırmızılılar durumun netleşmesinin ardından transfer konusunda da çalışmalara başlayacakken listede ilk sıradaki isim belirlendi. Sarı kırmızılılar dünyaca ünlü isim tüm şartları zorlayacak. İşte detaylar...
Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi son maçında Kopenhag'a konuk oldu. Sarı-kırmızılılar, Danimarka ekibine 1-0 mağlup olarak son 16 şansını kaybetti.Galatasaray bu sonucun ardından ise yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Sarı-kırmıızlılar grupta 6 maçta 5 puan topladı.
GALATASARAY TRANSFERDE GAZA BASTI
Başkan Vekili Erden Timur ise bu sonucun ardından zaman kaybetmeden listesinde yer alan oyuncularla görüşmek için harekete geçti. Devre arası transfer dönemi yaklaşırken Galatasaray da transfer çalışmalarına hız verdi.
NDOMBELE GÖNDERİLECEK
Sarı-Kırmızılı takımın ocak ayında beklentilerin altında kalan Tanguy Ndombele ile yollarını ayırması bekleniyor. Bu ayrılığın gerçekleşmesi durumunda bu bölge için yönetiminin ilk hedefinin de hazır olduğu öğrenildi.
PARTEY LİSTE BAŞINDA
Teknik Direktör Okan Buruk'la bir toplantı yapan yönetimin Arsenal'in Ganalı orta sahası Thomas Partey ismine yoğunlaştığı öğrenildi. Okan Buruk'un yıldız ismi kadrosunda görmeyi çok istediği ve yönetimden oyuncu için teklif yapılmasını istediği belirtildi.
30 yaşındaki futbolcu için devre arasında kiralama teklifi yapma kararı alan yönetimin oyuncunun durumunu araştırdığı ifade ediliyor.
JUVENTUS DA TAKİP EDİYOR
Arsenal ile olan kontratı 2025 yılında sona erecek 30 yaşındaki Ganalı orta sahayı İtalya Serie A takımlarından Juventus da takip ediyor. İtalyan ekibinin Partey'i, futboldan men cezası alan Paul Pogba'nın yerine düşündüğü öğrenildi.
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