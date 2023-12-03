Canlı I MKE Ankaragücü-Beşiktaş (CANLI ANLATIM) Kara Kartal deplasmanda çıkış peşinde...

SÜPER LİG'DE 105. RANDEVU

Ankaragücü ile Beşiktaş bugüne kadar ligde 104 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 71 kez galip gelirken Ankaragücü 8 maçta 3 puanın sahibi oldu. İki takım arasında oynanan 25 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 194 defa rakip fileleri havalandırırken, Başkent temsilcisi 68 gol ile karşılık verdi. İki ekip arasında geçen sezon oynanan mücadelelerde siyah-beyazlılar, Ankara'da 3-2 galip gelirken, Dolmabahçe'de de 2-1'lik skorla üstünlük sağladı.