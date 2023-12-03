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Canlı I MKE Ankaragücü-Beşiktaş (CANLI ANLATIM) Kara Kartal deplasmanda çıkış peşinde...

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Giriş Tarihi: 03.12.2023 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023
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Canlı I MKE Ankaragücü-Beşiktaş CANLI ANLATIM Kara Kartal deplasmanda çıkış peşinde...

Süper Lig'in 14.haftasında MKE Ankaragücü evinde çıkış peşinde olan Beşiktaş'ı konuk edecek. Siyah beyazlılarda çok sayıda sakat isim bulunurken Ankaragücü'nde tek eksik bulunuyor. İşte maçın muhtemel 11'leri... Maçın canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte detaylar...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında MKE Ankaragücü ile deplasmanda karşılaşacak.

SÜPER LİG'DE 105. RANDEVU

Ankaragücü ile Beşiktaş bugüne kadar ligde 104 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 71 kez galip gelirken Ankaragücü 8 maçta 3 puanın sahibi oldu. İki takım arasında oynanan 25 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş 194 defa rakip fileleri havalandırırken, Başkent temsilcisi 68 gol ile karşılık verdi. İki ekip arasında geçen sezon oynanan mücadelelerde siyah-beyazlılar, Ankara'da 3-2 galip gelirken, Dolmabahçe'de de 2-1'lik skorla üstünlük sağladı.

MUHTEMEL 11'LER

MKE ANKARAGÜCÜ: Bahadır, Alper, Mujakic, Radakovic, Atakan, Moreira, Efkan, Ali Kaan, Morutan, Sowe, Renaldo

BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Amartey, Colley, Zaynutdinov, Salih, Chamberlain, Gedson, Muleka, Cenk, Aboubakar.

BEŞİKTAŞ'TA SAKATLAR CAN SIKIYOR

Siyah-beyazlı takımda birçok oyuncu, Ankara'daki karşılaşmada görev yapamayacak.

Club Brugge maçında sakatlanarak oyundan çıkan Tayfur Bingöl'ün durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmazken, tedavileri devam eden Arthur Masuaku ile Valentin Rosier, Milot Rashica, Rachid Ghezzal, Jean Onana ve Eric Bailly de MKE Ankaragücü mücadelesinde forma giyemeyecek.

Takımla çalışmalara başlayan Daniel Amartey'in durumu ise maçtan önce yapılacak son sağlık değerlendirmesinden sonra netlik kazanacak.

ANKARAGÜCÜ'NDE TEK EKSİK

Ligde inişli çıkışlı bir grafik sergileyen başkent ekibi, geçen hafta deplasmanda Gaziantep FK'yı 1-0'la geçti. Emre Belözoğlu yönetimindeki sarı-lacivertliler, 16 puanla 12. sırada bulunuyor.

MKE Ankaragücü'nde sarı kart cezalısı olan Sırp stoper Uros Radakovic, Beşiktaş karşısında forma giyemeyecek.

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