02 Kasım 2023, Perşembe
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ZTK'da kura çekimi heyecanı! 4. eleme turu başlıyor! Süper Lig'den 6 takım var...

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Giriş Tarihi: 02.11.2023 Güncelleme Tarihi: 02.11.2023
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ZTK’da kura çekimi heyecanı! 4. eleme turu başlıyor! Süper Lig’den 6 takım var...

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre kura çekimi 7 Kasım Salı günü yapılacağı duyuruldu. Bu turda Süper Lig'den 6 takım yer alacak. İşte detaylar...

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