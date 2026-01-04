500 bin sosyal konut projesi! Hak sahipleri açıklanıyor

Proje ile Türkiye genelinde afet riskine karşı 500 bin güvenli konut inşa edileceği belirtildi. 10 Kasım 2025'te başlayan ve 19 Aralık 2025'e kadar süren başvuru sürecinde 5 milyon 242 bin vatandaşın başvurusu geçerli sayıldı. İlk kuralar ise 29 Aralık 2025'te deprem bölgesindeki Adıyaman'da çekildi. Ardından Şırnak ve Hakkari'de de TOKİ koordinesinde kuralar çekilerek hak sahipleri belirlendi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 14 şehrin daha 'Yüzyılın Konut Projesi' heyecanını yaşayacağını belirterek, 500 bin sosyal konutun hak sahiplerini belirlemeye devam edeceklerini ifade etti. Ayrıca Bakan Kurum'un 10 Ocak Cumartesi günü Antalya'da çekilecek kura törenine katılması bekleniyor.