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Galatasaray Caner Doğan'la profesyonel sözleşme imzaladı

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Giriş Tarihi: 02.08.2023 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023
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Galatasaray Caner Doğan’la profesyonel sözleşme imzaladı

Galatasaray Kulübü, altyapı oyuncularından Caner Doğan'la profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu.

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