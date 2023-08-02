Marcelo, rakibinin ayağını kırdı! Sahayı ağlayarak terk etti

OLYMPIACOS'TA BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Olympiacos, yaz aylarında Marcelo'yu kadrosuna katmayı başarmıştı. Brezilyalı oyuncunun ismi yaz döneminde Fenerbahçe ile de sık sık anılmıştı. Tecrübeli sol bekin Yunanistan kariyeri pek iyi gitmedi. Ligde 5 maçta toplam 92 dakika süre alan Marcelo, UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 maçta 81 dakika sahada kalabildi. Yunanistan Kupası'nın ilk turlarında forma giyen Brezilyalı oyuncu, burada çıktığı 2 maçta 3 gol atmıştı. Daha sonra Marcelo'nun Olympiacos ile olan sözleşmesi feshedildi.