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Marcelo, rakibinin ayağını kırdı! Sahayı ağlayarak terk etti

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Giriş Tarihi: 02.08.2023 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023
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Marcelo, rakibinin ayağını kırdı! Sahayı ağlayarak terk etti

Brezilya ekibi Fluminense'de forma giyen Marcelo, Libertadores Kupası'nda rakibini ciddi çekilde sakatladı. Büyük tepki gören Brezilyalı yıldız ağlayarak oyundan çıkarken sonrasında özür diledi.

Libertadores Kupası'nda Argentinos Jrs. ve Fluminense takımları karşı karşıya geldi.

Mücadelenin 58. dakikasında dünyaca ünlü futbolcu Marcelo, rakibine çalım atarken Luciano Sanchez'in ayağının kırılmasına neden oldu.

GÖZYAŞLARIYLA SAHAYI TERK ETTİ

Talihsiz anın ardından kırmızı kart gören Brezilyalı futbolcu oyundan gözyaşlarıyla çıkarken, maç sonunda ise açıklama yaptı.

Bugün çok zorlu bir an yaşadım, bir meslektaşıma istemeden zarar verdim. Geçmiş olsun Luciano Sanchez.

OLYMPIACOS'TA BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI
Olympiacos, yaz aylarında Marcelo'yu kadrosuna katmayı başarmıştı. Brezilyalı oyuncunun ismi yaz döneminde Fenerbahçe ile de sık sık anılmıştı. Tecrübeli sol bekin Yunanistan kariyeri pek iyi gitmedi. Ligde 5 maçta toplam 92 dakika süre alan Marcelo, UEFA Avrupa Ligi'nde de 3 maçta 81 dakika sahada kalabildi. Yunanistan Kupası'nın ilk turlarında forma giyen Brezilyalı oyuncu, burada çıktığı 2 maçta 3 gol atmıştı. Daha sonra Marcelo'nun Olympiacos ile olan sözleşmesi feshedildi.

FLUMINENSE'DE 15 MAÇA ÇIKTI
Olympiacos'tan Fluminense'ye transfer olan Marcelona bu sezon 15 maça çıktı. 35 yaşındaki yıldız isim 1 gol 1 asist ile takımına katkı sağladı.

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