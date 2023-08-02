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Arda Güler'in son durumu belli oldu! Real Madrid'in yolunu tutmuştu

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Giriş Tarihi: 02.08.2023
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Arda Güler’in son durumu belli oldu! Real Madrid’in yolunu tutmuştu

Fenerbahçe'den rekor bir bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in sakatlığı ile ilgili son durumu belli oldu. Milli yıldızın 2 ay sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.

Real Madrid forması giyen Arda Güler'in sakatlığında korkulan olmadı ve milli futbolcudan güzel haber geldi. İç menisküs sakatlığı nedeniyle Real Madrid'in ABD kampından ayrılarak İspanya'ya dönen Arda Güler'in dönüşü konuşulandan erken olacak.

Daha önce 18 yaşındaki Türk yıldızın ameliyatsız tedavisinin 3 ay süreceği ve ameliyat olması durumunda ise en az 5 ay sahalardan uzak kalacağı, hatta sözleşmesinin dondurulabileceği ifade edilmişti.

2 AY SONRA DÖNÜYOR, AMELİYAT OLMAYACAK
Ancak İspanyol basınından AS, genç futbolcunun sahalardan uzak kalacağı sürenin 2 ay olduğunu yazdı. Milli oyuncunun eylül ayı sonunda oynayacak duruma gelmesinin planlandığı ifade edildi.

Genç futbolcunun bıçak altına yatmayacak olması sevindirici bir gelişme olarak yorumlandı. İlk olarak 22 Temmuz'da sağ dizinden sakatlanan Arda Güler o günden sonra kontrollü olarak idmanlara çıkıyordu.

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