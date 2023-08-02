02 Ağustos 2023, Çarşamba
Galatasaray tur için sahada! Okan Buruk kararını verdi! İşte Zalgiris maçı muhtemel 11'i
Son dakika Galatasaray haberleri | Transfer sezonunda kadrosunu Wilfried Zaha, Mauro Icardi, Kerem Demirbay, Angelino, Halil Dervişoğlu gibi isimlerle güçlendiren Galatasaray, 2-2'nin rövanşında Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris'i ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmayı 52 bin kişinin tribünden takip etmesi beklenirken, karşılaşma öncesi Okan Buruk'un da kafasındaki kadroyu netleştirdiği öğrenildi. İşte Galatasaray'ın Zalgiris maçı muhtemel 11'i...
Giriş Tarihi: 02.08.2023 12:10 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 12:10
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