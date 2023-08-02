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Haberler Galeri Galatasaray tur için sahada! Okan Buruk kararını verdi! İşte Zalgiris maçı muhtemel 11'i

Galatasaray tur için sahada! Okan Buruk kararını verdi! İşte Zalgiris maçı muhtemel 11'i

Son dakika Galatasaray haberleri | Transfer sezonunda kadrosunu Wilfried Zaha, Mauro Icardi, Kerem Demirbay, Angelino, Halil Dervişoğlu gibi isimlerle güçlendiren Galatasaray, 2-2'nin rövanşında Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris'i ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak karşılaşmayı 52 bin kişinin tribünden takip etmesi beklenirken, karşılaşma öncesi Okan Buruk'un da kafasındaki kadroyu netleştirdiği öğrenildi. İşte Galatasaray'ın Zalgiris maçı muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 02.08.2023 12:10 Güncelleme Tarihi: 02.08.2023 12:10
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Galatasaray tur için sahada! Okan Buruk kararını verdi! İşte Zalgiris maçı muhtemel 11’i

Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanşında bugün evinde Litvanya temsilcisi Zalgiris Vilnius ile karşılaşacak. Rams Park'ta saat 21.30'da başlayacak karşılaşma DSmart'tan naklen yayınlanacak.

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Galatasaray tur için sahada! Okan Buruk kararını verdi! İşte Zalgiris maçı muhtemel 11’i

Litvanya'da oynanan ilk mücadele 2-2 berabere sona ermişti. Maçta skor üstünlüğü elde eden ekip, bir sonraki tura yükselecek. Beraberlik halinde uzatmalara gidilecek.

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Galatasaray tur için sahada! Okan Buruk kararını verdi! İşte Zalgiris maçı muhtemel 11’i

Hafta sonu yeni transferleriyle imza şov yapan Aslan, bugünkü mücadelede taraftarlarına bol gollü galibiyet izletmek için sahaya çıkacak. Dolu tribünler önünde oynanması beklenen karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonundan hakem Willy Delajod yönetecek.

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Galatasaray tur için sahada! Okan Buruk kararını verdi! İşte Zalgiris maçı muhtemel 11’i

İLERİ UÇTA HALİL
Zalgiris karşısında forvet hattındaki isim değişecek. İlk maçta forma giyen Barış Alper Yılmaz'ın yerine en ileri uçta Halil Dervişoğlu şans bulacak. Deplasmandaki ilk mücadelede sonradan oyuna girerek golünü atan Halil, G.Saray'daki üçüncü dönemine iyi bir başlangıç yaptı. Genç oyuncu, idmanlarda da kendini gösterdi.

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Galatasaray tur için sahada! Okan Buruk kararını verdi! İşte Zalgiris maçı muhtemel 11’i

İLK KEZ BAKAMBU
Litvanya'da oynanan ilk maçtan kısa süre kadroya katılan Cedric Bakambu, Mathias Ross'un yerine UEFA kadrosuna dahil edilmişti. Tecrübeli golcü, Okan Buruk'un görev vermesi durumunda rövanş karşılaşmasında oynayabilecek. Bakambu, pazar günü taraftara açık idmanda performansıyla dikkat çekmişti.