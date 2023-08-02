Galatasaray tur için sahada! Okan Buruk kararını verdi! İşte Zalgiris maçı muhtemel 11’i

İLERİ UÇTA HALİL

Zalgiris karşısında forvet hattındaki isim değişecek. İlk maçta forma giyen Barış Alper Yılmaz'ın yerine en ileri uçta Halil Dervişoğlu şans bulacak. Deplasmandaki ilk mücadelede sonradan oyuna girerek golünü atan Halil, G.Saray'daki üçüncü dönemine iyi bir başlangıç yaptı. Genç oyuncu, idmanlarda da kendini gösterdi.