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Haberler Galeri Galatasaray transferde hız kesmiyor! Wilfred Ndidi için düğmeye basıldı! Leicester City'nin Nijeryalı orta sahası...

Galatasaray transferde hız kesmiyor! Wilfred Ndidi için düğmeye basıldı! Leicester City'nin Nijeryalı orta sahası...

Transfer döneminin en hareketli takımları arasında yer alan Galatasaray hız kesmiyor. Son olarak Günay Güvenç ve Kerem Demirbay'ı kadrosuna katan sarı kırmızılıların yeni hedefi İngiltere'den çıktı. Galatasaray'ın, Premier Lig'e veda Leicester City'nin Nijeryalı orta saha oyuncu Wilfred Ndidi'nin transferi için harekete geçtiği iddia edildi. İşte son gelişmeler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.08.2023 09:41
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Galatasaray transferde hız kesmiyor! Wilfred Ndidi için düğmeye basıldı! Leicester City’nin Nijeryalı orta sahası...

Mauro İcardi, Angelino ve Wilfred Zaha transferleri ile transfere hızlı giriş yapan Galatasaray'da yeni hamleler merak ediliyordu. Gelen son dakika bilgilerine göre, sarı kırmızılıların yeni hedefi İngiltere'den olacak. İşte, transferde son gelişmeler!

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray transferde hız kesmiyor! Wilfred Ndidi için düğmeye basıldı! Leicester City’nin Nijeryalı orta sahası...

Galatasaray bir transferi daha noktaladı. Sarı-Kırmızılı takım Bayer Leverkusen forması giyen Kerem Demirbay'ı kadrosuna kattı.

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Galatasaray transferde hız kesmiyor! Wilfred Ndidi için düğmeye basıldı! Leicester City’nin Nijeryalı orta sahası...

Galatasaray'ın transferde frene basacağını düşünenler yanılıyor. Kulüp 6 numara yani defansif orta saha için de yeni takviyeler düşünüyor.

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Galatasaray transferde hız kesmiyor! Wilfred Ndidi için düğmeye basıldı! Leicester City’nin Nijeryalı orta sahası...

İlk aday ve esas olarak düşünülen isim Tottenham'ın potansiyelli futbolcusu Tanguy Ndombele.

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Galatasaray transferde hız kesmiyor! Wilfred Ndidi için düğmeye basıldı! Leicester City’nin Nijeryalı orta sahası...

Napoli'de geçen sezon kiralık oynayıp başarılı bir performans gösteren oyuncu için devreye girildi.