Galatasaray transferde hız kesmiyor! Wilfred Ndidi için düğmeye basıldı! Leicester City'nin Nijeryalı orta sahası...

Transfer döneminin en hareketli takımları arasında yer alan Galatasaray hız kesmiyor. Son olarak Günay Güvenç ve Kerem Demirbay'ı kadrosuna katan sarı kırmızılıların yeni hedefi İngiltere'den çıktı. Galatasaray'ın, Premier Lig'e veda Leicester City'nin Nijeryalı orta saha oyuncu Wilfred Ndidi'nin transferi için harekete geçtiği iddia edildi. İşte son gelişmeler...