Günay Güvenç Galatasaray’da! Aslan transferi duyurdu! İşte sözleşme ve bonservis detayları...

"YENİ KUPALAR İÇİN BURADAYIM"

Günay Güvenç, imza sonrası "Benim için çok gurur verici bir gün. Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımına geldim. Geçmiş yıllardaki Galatasaray'ın Avrupa'da kazandığı kupaların hepsine şahit oldum. Hepsinde çok gururlandık. Şimdi artık yeni kupalar kazanmak için ben de buradayım." dedi.