Günay Güvenç Galatasaray'da! Aslan transferi duyurdu! İşte sözleşme ve bonservis detayları...
Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray bu sezon yaptığı transferlerle adından söz ettirirken sarı kırmızılılardan bir hamle de kaleye geldi. Aslan yerli kaleci takviyesi yaparak Gaziantep FK'da forma giyen Günay Güvenç'i kadrosuna kattı. İşte sözleşme ve bonservis detayları...
Galatasaray, Gaziantep FK'da forma giyen kaleci Günay Güvenç'i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, deneyimli file bekçisiyle 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
"YENİ KUPALAR İÇİN BURADAYIM"
Günay Güvenç, imza sonrası "Benim için çok gurur verici bir gün. Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımına geldim. Geçmiş yıllardaki Galatasaray'ın Avrupa'da kazandığı kupaların hepsine şahit oldum. Hepsinde çok gururlandık. Şimdi artık yeni kupalar kazanmak için ben de buradayım." dedi.
BONSERVİSİ BELLİ OLDU
Profesyonel futbolcu Günay Güvenç ve kulübü Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun eski kulübüne 250.000 EUR tutarında transfer bedeli ödenecek olup profesyonel futbolcumuz Batuhan Ahmet Şen 2023-2024 sezonu için Gaziantep Futbol Kulübü A.Ş.'ye geçici olarak transfer edilmiştir. Batuhan Ahmet Şen'in 2023-2024 sezonu sabit ücreti kulübümüz tarafından ödenecektir.
İŞTE SEZONLUK MAAŞI
Futbolcumuz Günay Güvenç ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için sözleşme imzalanmıştır. Buna göre, futbolcumuza sezonluk net 19.000.000 TL ücret ödenecektir.
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