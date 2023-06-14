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Başakşehir ile Caner Erkin'in yolları ayrıldı

SPOR
Giriş Tarihi: 14.06.2023 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023
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Başakşehir ile Caner Erkin’in yolları ayrıldı

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, toplam 10 maç forma giyen Caner Erkin ile yollarının ayrıldığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Caner Erkin'in sözleşmesi sona ermiştir. Caner'e kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Caner Erkin, ara transfer döneminde kadrosuna dahil olduğu Medipol Başakşehir'de bu sezon Spor Toto Süper Lig'de 7 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda (ZTK) da 3 maçta forma giydi.

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