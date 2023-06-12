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Fenerbahçe'den sezonun ilk transferi! Ryan Kent resmen açıklandı! Dikkat çeken Galatasaray sözleri...

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Giriş Tarihi: 12.06.2023 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023
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Fenerbahçe’den sezonun ilk transferi! Ryan Kent resmen açıklandı! Dikkat çeken Galatasaray sözleri...

Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe sezonun ilk transferini de gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli ekip daha önceden anlaşmaya vardığı Ryan Kent'i resmen açıkladı.

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