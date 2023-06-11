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Galatasaray yılın transferine hazırlanıyor! Sarı kırmızılı yönetim 10 numara transferi için düğmeye bastı

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Giriş Tarihi: 11.06.2023 Güncelleme Tarihi: 11.06.2023
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Galatasaray yılın transferine hazırlanıyor! Sarı kırmızılı yönetim 10 numara transferi için düğmeye bastı

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden ve yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da yönetim 10 numara arayışlarına hız kazandırdı. Sarı kırmızılıların ilk hedefinde Al Nassr forması giyen Anderson Talisca bulunuyor. Galatasaray, Talisca'nın kapısını yıllık 5 milyon Euro civarında bir rakamla çalacak. İşte detaylar...

Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak kupayı kaldıran Galatasaray'da yönetim, Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefi için kolları sıvadı. Güçlü bir kadro ile 3 yıllık Şampiyonlar Ligi özlemini bitirmek isteyen sarı-kırmızılılar, yeni 10 numara arayışına start verdi.

LSİTE BAŞI ANDERSON TALISCA

Sezon başında 10 numaralı formanın teslim edildiği Dries Mertens'in özellikle sakatlık sonrası düşen performansı ve final haftalarında beklenen katkıyı sağlamaması üzerine arayışa geçen yönetim, listenin ilk sırasına Al Nassr'da oynayan Anderson Talisca'yı yazdı.

MALİ ŞARTLAR ARAŞTIRILIYOR

Daha önce Beşiktaş'ta top koşturan Brezilyalı yıldızın Süper Lig'i yakından tanıması nedeniyle transferi avantajlı gören Aslan, mali şartları araştırmaya başladı.

AYRILMAK İSTİYOR

Ronaldo transferi sonrasında ikinci plana düşen Talisca'nın kulübüyle 3 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Ancak kaçan şampiyonluk sonrası takımdan ayrılmak istediği konuşulan 29 yaşındaki orta sahanın, menajerine bu yönde talimat verdiği kaydedildi.

YILLIK 5 MİLYON EURO

Durumu yakından takip eden Galatasaray'ın da 5 milyon euro maaş beklentisi olan tecrübeli oyuncu için teklif paketi hazırlayarak transfer harekâtını başlatacağı öğrenildi.

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