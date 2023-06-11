Galatasaray yılın transferine hazırlanıyor! Sarı kırmızılı yönetim 10 numara transferi için düğmeye bastı
Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden ve yeni sezon için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'da yönetim 10 numara arayışlarına hız kazandırdı. Sarı kırmızılıların ilk hedefinde Al Nassr forması giyen Anderson Talisca bulunuyor. Galatasaray, Talisca'nın kapısını yıllık 5 milyon Euro civarında bir rakamla çalacak. İşte detaylar...
Süper Lig'i şampiyon tamamlayarak kupayı kaldıran Galatasaray'da yönetim, Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedefi için kolları sıvadı. Güçlü bir kadro ile 3 yıllık Şampiyonlar Ligi özlemini bitirmek isteyen sarı-kırmızılılar, yeni 10 numara arayışına start verdi.
LSİTE BAŞI ANDERSON TALISCA
Sezon başında 10 numaralı formanın teslim edildiği Dries Mertens'in özellikle sakatlık sonrası düşen performansı ve final haftalarında beklenen katkıyı sağlamaması üzerine arayışa geçen yönetim, listenin ilk sırasına Al Nassr'da oynayan Anderson Talisca'yı yazdı.
MALİ ŞARTLAR ARAŞTIRILIYOR
Daha önce Beşiktaş'ta top koşturan Brezilyalı yıldızın Süper Lig'i yakından tanıması nedeniyle transferi avantajlı gören Aslan, mali şartları araştırmaya başladı.
YILLIK 5 MİLYON EURO
Durumu yakından takip eden Galatasaray'ın da 5 milyon euro maaş beklentisi olan tecrübeli oyuncu için teklif paketi hazırlayarak transfer harekâtını başlatacağı öğrenildi.
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