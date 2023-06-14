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Fenerbahçe transferi KAP'a bildirdi! Yıldız isim Portekiz yolcusu...

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Giriş Tarihi: 14.06.2023 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023
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Fenerbahçe transferi KAP’a bildirdi! Yıldız isim Portekiz yolcusu...

Fenerbahçe tarafından KAP'a yapılan bildirimde, Portekizli Armindo Bruma'nın transferi için Braga ile görüşmelere başlandığı ifade edildi. Fenerbahçe, Bruma'da 6,5 milyon Euro civarında bonservis geliri elde edecek. İşte detaylar...

Fenerbahçe tarafından KAP'a yaptığı bildirimde, Portekizli yıldızın transferi için Braga ile görüşmelere başlandığı ifade edildi.

BRAGA 6,5 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Fenerbahçe'den KAP'a yapılan bildiride; "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Armindo (Bruma) Tué Na Bangna'nın Portekiz'in SC Braga kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

4.25 milyon euro zorunlu satın alma bedeliyle kadroya katılan Bruma için Braga 6,5 milyon Euro bonservis ödeyecek.

4 MİLYON 250 BİN EURO'YA ALINMIŞTI

Fenerbahçe, sezon başında Hollanda ekibi PSV'den kiralanan Bruma'nın 4 milyon 250 bin euroluk satın alma opsiyonunun kullanıldığını duyurmuştu.

Kulüpten KAP'a yapılan açıklamada; "Kadromuzda kiralık olarak yer alan Armindo (Bruma) Tué Na Bangna'nın kulübü Psv Eindhoven ile satın alma opsiyonunun kullanımı konusunda anlaşmaya varılmıştır. Bu anlaşma sonucunda Psv Eindhoven kulübüne 4.250.000 Avro transfer bedeli ödenecektir. Yatırımcılarımızın bilgisine sunarız." ifadeleri kullanılmıştı.

SADECE 5 MAÇA ÇIKTI

Bir dönem Galatasaray forması da giyen Bruma sezon başında iki Şampiyonlar Ligi elemesi, iki Avrupa Ligi elemesi ve bir Süper Lig olmak üzere toplam 5 maça çıkmış, sonrasında UEFA'ya ve TFF'ye verilen listeye dahil edilmemişti.

Aynı dönemde hamstring sakatlığı da yaşayan Portekizli futbolcu daha sonra takımla çalışmalara başlasa da ligin ilk yarısının kalan bölümünde forma giyemedi.

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