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Galatasaray'da 10 numaraya sürpriz isim! Adam Karabec için devreye girdiler...

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Giriş Tarihi: 14.06.2023
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Galatasaray’da 10 numaraya sürpriz isim! Adam Karabec için devreye girdiler...

Sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları sürerken Sparta Prag forması giyen 19 yaşındaki Adam Karabec radara girdi. Sarı kırmızılılar Karabec için Prag temsilcisinin kapısını çalacak.

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