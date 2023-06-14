Galatasaray transferi resmen duyurdu! Yıldız isim ile yollar ayrıldı

ASLAN'A MALİYETİ 5 MİLYON EURO'YU GEÇMİŞTİ

Mostafa Mohamed, bu sezon Nantes formasıyla toplam 51 maça çıktı ve 11 gol, beş asistlik katkı verdi. Galatasaray, Mostafa Mohamed için Zamalek'e 1,66 milyon euro kiralama, 3,85 milyon euro da bonservis bedeli ödemişti.