Galatasaray transferi resmen duyurdu! Yıldız isim ile yollar ayrıldı
Fransa Ligue 1 ekibi Nantes Galatasaray'dan kiraladığı Mostafa Mohamed'in bonservisi aldı. Buna göre Fransız ekibi transfer için Galatasaray'a 5 milyon 750 bin euro ödeyecek. Mohamed sarı kırmızılı forma ile 58 maça çıkıp 17 gol atmıştı. İşte detaylar...
Bonservisi Galatasaray'da olan Mostafa Mohamed, Sarı-Kırmızılılara veda ediyor. Nantes'ın Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunu kullanma kararı aldı.
FRANSA'DA DEVAM EDECEK
Galatasaray'ın Zamalek'ten transfer ettiği Mostafa Mohamed, Sarı-Kırmızılılardan ayrıldı. Sezon başında Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed, kariyerini Fransa'da sürdürecek.
ASLAN'A MALİYETİ 5 MİLYON EURO'YU GEÇMİŞTİ
Mostafa Mohamed, bu sezon Nantes formasıyla toplam 51 maça çıktı ve 11 gol, beş asistlik katkı verdi. Galatasaray, Mostafa Mohamed için Zamalek'e 1,66 milyon euro kiralama, 3,85 milyon euro da bonservis bedeli ödemişti.
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