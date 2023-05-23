23 Mayıs 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Spor Haberleri Fenerbahçe'den PFDK'ya Samet Akaydın tepkisi

Fenerbahçe'den PFDK'ya Samet Akaydın tepkisi

SPOR
Giriş Tarihi: 23.05.2023
ABONE OL
Fenerbahçe’den PFDK’ya Samet Akaydın tepkisi

Son dakika haberine göre Fenerbahçe, Trabzonspor maçında yaşanan olay sonrası Samet Akaydın'ın PFDK'ya sevk edilmesine sert tepki gösterdi. Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklamada, "Bu hukuksuzluğun derhal çözümlenmesini bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA