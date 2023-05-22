Fenerbahçeli Samet Akaydin PFDK’ya sevk edildi

TRABZONSPOR'DAN TEPKİ: BU BİR REZİLLİKTİR, İĞRENÇLİKTİR

Yaşanan skandal olaya Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamayla sert tepki gösterilerek, "Fenerbahçe ile 18 Mayıs 2023 tarihinde oynadığımız karşılaşmada futbolcumuz Mahmoud Trezeguet'ye yapılan insanlık dışı hareketi şiddetle kınıyoruz. Trezeguet'nin gol sevinci sonrasında secdeye giderken Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'ın 'dönerek' oyuncumuzun üzerine doğru tükürmesi rezilliktir ve iğrençliktir! Samet Akaydın'a tüm futbol paydaşlarının tepki koymasını, başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da ivedilikle gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Sporun, dostluk, sevgi ve saygı temelinde yeniden inşa edilmesi için tüm spor camiasını bir araya gelmeye, bu tür saldırganlık ve insanlık dışı hareketleri reddetmeye ve futbolun gerçek değerlerini korumaya çağırıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denilmişti.

TREZEGUET'TEN KARAGÜMRÜK MAÇI SONRASI AÇIKLAMA: İYİKİ GÖRMEMİŞİM

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup eden Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Trezeguet, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

3 puan aldıkları için mutlu olduklarını belirterek, "İlk olarak şükür olsun ki 3 puan aldık. Goller attığım içinde çok mutluyum. Umurım bu şekilde gelecek maça hazır oluruz "dedi.



Transferiyle ilgili olarak ise Trezeguet, "Trabzonspor'un oyuncusuyum ve burda da devam ediyorum. Sadece Trabzonspor için sahaya çıkıyorum ve bütün odağımı Trabzonspor için veriyorum. Gelecek ile ilgili herhangi bir şey bilmiyorum. Burada da mutluyum. Sezon sonuna kadar buradayım ve gelecek ile ilgili bir bilgim yok.



Fenerbahçe maçında secdeye giderken Fenerbahçeli oyuncu Samet Akaydin'in hareketiyle ilgili olarak ise Trezeguet, "Yaşananlardan dolayı çok üzgünüm. Yaşandığı sırada ben olayı görmedim. Aslında şanslıyım. Görmemiş olmam iyi bir şey. Videoyu gördüğümde kötü hissettim. Ama çok fazla bir şey söylemek istemiyorum" şeklinde konuştu.