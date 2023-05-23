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İşte Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı! İmzalar atıldı

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Giriş Tarihi: 23.05.2023
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İşte Çağlar Söyüncü’nün yeni takımı! İmzalar atıldı

Milli stoperimiz Çağlar Söyüncü'nün bir süredir beklenen transferi sonunda gerçekleşiyor. Leicester City ile sözleşmesini tamamlamaya hazırlanan Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile 2027'ye kadar geçerli sözleşme imzaladı.

Çağlar Söyüncü kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Leicester City'den ayrılacak olan milli stoperin Atletico Madrid'e transferi gerçekleşti.

Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile sözleşme imzaladı.

Haber detayında başarılı savunmacının kontratının 2027'ye kadar geçerli olacağı aktarıldı.

Atletico Madrid'in Çağlar Söyüncü'yü sezon bittiği gibi resmen açıklayacağı belirtildi.

Çağlar Söyüncü 2016-17 sezonu başında Altınordu'dan Freiburg'a 7.93 milyon euroya transfer olmuş, milli stoper 2 sezon sonra 21.1 milyon euro karşılığında Leicester City'nin yolunu tutmuştu.

Beş senedir Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, İngiliz ekibiyle toplam 132 maça çıktı ve 4 gol, 1 asistlik istatistik yakaladı.

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