İşte Çağlar Söyüncü'nün yeni takımı! İmzalar atıldı
Milli stoperimiz Çağlar Söyüncü'nün bir süredir beklenen transferi sonunda gerçekleşiyor. Leicester City ile sözleşmesini tamamlamaya hazırlanan Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile 2027'ye kadar geçerli sözleşme imzaladı.
Çağlar Söyüncü kariyerinde yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Leicester City'den ayrılacak olan milli stoperin Atletico Madrid'e transferi gerçekleşti.
Fabrizio Romano'nun aktardığı habere göre Çağlar Söyüncü, Atletico Madrid ile sözleşme imzaladı.
Haber detayında başarılı savunmacının kontratının 2027'ye kadar geçerli olacağı aktarıldı.
Atletico Madrid'in Çağlar Söyüncü'yü sezon bittiği gibi resmen açıklayacağı belirtildi.
Çağlar Söyüncü 2016-17 sezonu başında Altınordu'dan Freiburg'a 7.93 milyon euroya transfer olmuş, milli stoper 2 sezon sonra 21.1 milyon euro karşılığında Leicester City'nin yolunu tutmuştu.
Beş senedir Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, İngiliz ekibiyle toplam 132 maça çıktı ve 4 gol, 1 asistlik istatistik yakaladı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Evde Bakım maaşı alanlara müjde! 2023 zamlı Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte yeni düzenlemenin ayrıntıları...
- Dul ve Yetim maaşı Haziranın kaçında yatacak? 2023 Kurban Bayramı ikramiyesi ayın kaçında yatacak?
- DİYANET KURBANLIK FİYATLARI 2023! Kurbanlık dana, koyun fiyatları ne kadar, kaç TL? Büyükbaş, küçükbaş vekaletle kurbanlık fiyat listesi!
- Deprem tazminatı ne zaman ödenecek? Kamu personeline ne kadar, kaç TL, kaç ay tazminat verilecek?
- Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Temmuz 2023 asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak? Refah payı ve enflasyon farkı...
- Evde Yakınına bakana emeklilik yolu açıldı! %40 Zamlı Maaş+Sigorta! Temmuzda hesaplar sil baştan! Hanedeki kişi sayısına göre...
- MEB YAZ TATİLİ TARİHİ 2023! Okulların kapanmasına kaç gün kaldı? Yaz tatili ne zaman, uzayacak mı? Bakan Özer kesin tarihi açıkladı!
- HAVA DURUMU | Meteorolojiden 15 ile sarı ve turuncu kodlu alarm! Saat verildi: Çok kuvvetli geliyor... | 23-27 Mayıs 2023
- Ümit Özdağ kimi destekliyor? Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ bugün, saat kaçta açıklama yapacak?
- KGM İŞÇİ ALIMI SONUÇLARI! 2023 İŞKUR KGM personel alımı kura sonuçları duyuruldu mu? www.kgm.gov.tr başvuru sonucu ilan ekranı!
- Belediye Şirket işçilerine kadro verilecek mi 2023? Belediye şirket işçileri son dakika kadro gelişmesi var mı?
- Taşerona kadro ne zaman gelecek 2023? 90 bin taşerona kadro tarihi açıklandı mı?