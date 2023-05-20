Fenerbahçeli Samet Akaydın Trabzonsporlu Trezeguet'ye tükürdü mü? Peş peşe açıklamalar
Son dakika haberi | Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında oynanan karşılaşmanın ardından Fenerbahçe'de forma giyen Samet Akaydin'in Trabzonspor golünden sonra secdeye giden Trezeguet'in bulunduğu yöne doğru tükürmesiyle ilgili ortaya çıkan görüntülerin ardından bordo-mavili kulüpten çok sert bir açıklama geldi. Trabzonspor'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bu bir rezilliktir, iğrençliktir" ifadeleri kullanıldı. Konuyla ilgili Fenerbahçe de bir açıklama yayınlarken, "Trabzonspor'u kınıyoruz" ifadeleri kullanıldı.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup etti. Alınan bu galibiyet ile Fenerbahçe şampiyonluk umutlarını sürdürürken karşılaşmada çok konuşulan bir olay yaşandı.
Trabzonspor'un tek golünü atan Trezeguet, gol sevincinde secdeye gitti. Bu esnada Trezeguet'in yanından geçen Samet Akaydın'ın Mısırlı oyuncunun olduğu tarafa doğru tükürdüğü görüldü.
Trabzonspor, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadıkları maçta penaltıdan attığı gol sonrası secde yaparak sevinen Trezeguet'nin üzerine doğru tükürdüğü ifade edilen Samet Akaydin'le ilgili sert bir açıklama yayınladı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
BU BİR REZİLLİKTİR, İĞRENÇLİKTİR!
Fenerbahçe ile 18 Mayıs 2023 tarihinde oynadığımız karşılaşmada futbolcumuz Mahmoud Trezeguet'ye yapılan insanlık dışı hareketi şiddetle kınıyoruz. Trezeguet'nin gol sevinci sonrasında secdeye giderken Fenerbahçeli futbolcu Samet Akaydın'ın 'dönerek' oyuncumuzun üzerine doğru tükürmesi rezilliktir ve iğrençliktir! Samet Akaydın'a tüm futbol paydaşlarının tepki koymasını, başta Fenerbahçe Spor Kulübü olmak üzere Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da ivedilikle gereğinin yapılmasını bekliyoruz. Sporun, dostluk, sevgi ve saygı temelinde yeniden inşa edilmesi için tüm spor camiasını bir araya gelmeye, bu tür saldırganlık ve insanlık dışı hareketleri reddetmeye ve futbolun gerçek değerlerini korumaya çağırıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
BİR AÇIKLAMA DA FENERBAHÇE'DEN
"TRABZONSPOR'U KINIYORUZ"
Fenerbahçe'den Trabzonspor'un açıklaması üzerine bir açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın Trabzonspor ile oynadığı maçın ardından sosyal medya gündemine düşen futbolcumuz Samet Akaydın ve Trabzonsporlu oyuncu Trezeguet'in görüntüsü üzerine Trabzonspor Kulübü'nün yaptığı paylaşım üzerine bu açıklamayı yapıyoruz.
Dün geç saatlerde gündeme düşen ilgili video üzerine futbolcumuz ile görüşme yapılmış, olayın kesinlikle yansıtıldığı gibi olmadığı, kamera açısı üzerinden kamuoyunu manipülasyon ve aldatma yapıldığı futbolcumuz tarafından net bir dille açıklanmıştır.
Nitekim farklı görüntü açılarından konunun oyuncunun üzerine tükürmek ile alakasının olmadığı "gören her göz" tarafından açıkça anlaşılmaktadır.
Futbolcumuz Samet Akaydın'ın konu ile ilgili bu sabah resmi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayı yeniden tüm kamuoyunun bilgi ve dikkatine sunuyor;
Manipülatif bir görüntü üzerinden oluşan yalan yanlış gündeme dair Trabzonspor Kulübü'nün yaptığı sporun dostluk, sevgi ve saygı yaklaşımından uzak, bir futbolcuyu haksız yere hedef alan bu ayrıştırıcı, önyargılı yaklaşımını kınıyoruz!
SAMET AKAYDIN:
Sosyal medyada tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum. Sosyal medyanın ucuz yaklaşımıyla futboldaki rekabeti ve insanlığı bu derece iftira ile kirletmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum." ifadeleri kullanıldı.
SAMET AKAYDİN DE AÇIKLAMA YAPTI
Eleştirilerin odağı haline gelen Samet Akaydin ise şu açıklamayı yaptı: Sosyal medyada tamamen sporcu alışkanlığının bir parçası olan hareketimin görüntü açısı üzerinden manipüle edilerek ortaya ahlaksız iddialar atılmasını kınıyorum. Sosyal medyanın ucuz yaklaşımıyla futboldaki rekabeti ve insanlığı bu derece iftira ile kirletmeye çalışanları Allah'a havale ediyorum.
TFF'DEN CEZA TALEBİ
Bu görüntüler sosyal medyada gündem olurken, birçok kullanıcı Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Samet'e bu davranışından dolayı ceza vermesi gerektiğini savundu.
28 yaşındaki stoper, hareketi ile başta Trabzonsporlu taraftarlardan olmak üzere birçok futbolseverden de tepki aldı.
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