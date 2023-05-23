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Bukayo Saka 2027’ye kadar Arsenal'de

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Giriş Tarihi: 23.05.2023
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Bukayo Saka 2027’ye kadar Arsenal’de

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, 21 yaşındaki yıldız futbolcusu Bukayo Saka’nın sözleşmesini 2027 yılına kadar uzattığını açıkladı. İngiliz futbolcu, alt yapısında yetiştiği Londra ekibiyle bu sezon çıktığı 37 Premier Lig, 8 Avrupa Ligi, 2 de FA Cup müsabakası olmak üzere toplam 47 maçta 14 gol, 11 asistle takımına katkı sağladı.

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