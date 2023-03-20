TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi MHK Başkanı Lale Orta ile görüşecek!

Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta, yazılı bir açıklama yaparak bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını duyurdu. Ancak yayıncı kuruluşun yetkilileri ile bir görüşme yapıldığını ifade etti. Galatasaray ise yaptığı açıklamalarda federasyonun bu konu ile ilgili bir soruşturma başlatmasını istedi.