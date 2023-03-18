Galatasaray'dan 'Lale Orta' açıklaması: "Önemli bir kurulun başkanlığında bulunması ne kadar doğrudur?"
Galatasaray Kulübü, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Lale Orta'nın yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığı ile ilgili ifadelerine tepki göstererek, "Kendisinin tarafsızlık ilkesini göz ardı ederek, kamuoyundaki algıları dizayn etme misyonunu üstlenmiş olduğu apaçık ortadadır." açıklaması yaptı. Sarı-kırmızılı kulüp, ayrıca VAR odasındaki hakemlere müdahale edilip edilmediği konusunda TFF'den inceleme başlatması yönünde istekte bulundu.
MHK Başkanı Lale Orta'nın eskiden çalıştığı yayıncı kuruluşta yer alan Trio programındaki yorumculara müdahale ettiği ve VAR odasından aldığı görüntüyü maç özetine koydurduğu iddia edildi. Galatasaray-Kasımpaşa maçında Donk'un Zaniolo'ya müdahalesi için programda kırmızı kart yorumlarının yapılmasına sinirlenen Orta'nın bir kanal yetkilisini arayarak düzeltme yapılmasını istediği öne sürüldü.
Yaşananların ardından Galatasaray Kulübü'nden sert bir açıklama geldi.
"EN KISA ZAMANDA AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASINI BEKLİYORUZ"
"Geçtiğimiz haftadan bugüne yaşanan ve hala inanmakta zorlandığımız gelişmeler yüzünden aşağıdaki konuların taraflarınca en kısa zamanda açıklığa kavuşturulmasını bekliyoruz" denilen açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasındaki Kasımpaşa maçındaki pozisyonlarla ilgili gündeme gelen iddialarla ilgili, şu görüşlere yer verildi:
"Kasımpaşa maçında oyuncumuz Nicolo Zaniolo'ya yapılan kasti hareketin, maç sonrası tüm kamuoyu gibi hakem hocaları tarafından da kırmızı kartla cezalandırılması gerektiği değerlendirilmiştir. Bu pozisyonla bağlantılı hafta içi ortaya çıkan görüntü ve devam eden tartışmalara rağmen sakin kalarak MHK ve başkanının yapacağı açıklama ile tüm spekülasyonları sona erdireceğine inandık. Geldiğimiz noktada, MHK Başkanı Lale Orta'nın verdiği demeç, yayıncı kuruluşa sipariş görüntü servis ettiği yönünde basında yer alan iddiaları doğrulayan bir itiraftır. Lale Orta, bu itirafla Video Yardımcı Hakem (VAR) odasındaki görüntüleri dışarıya sızdırdığını, MHK'nın görev tanımı dışına çıkarak hakem yorumcularına baskı yaptığını zımnen kabul etmiştir. Kendisinin tarafsızlık ilkesini göz ardı ederek, kamuoyundaki algıları dizayn etme misyonunu üstlenmiş olduğu apaçık ortadadır. Bu zamana kadar yapılmış tüm hakem hatalarından daha vahim olan, adaletin terazisine direkt müdahale olan bu hareketin nasıl bir niyetle yapıldığını anlamakta güçlük çekiyoruz."
Lale Orta'dan, hazırlanan özet görüntüyü bizzat kendisi tarafından gönderilen görüntüyle değiştirmesi konusunda beklendiği vurgulanarak, "Maç sonrasında yayıncı kuruluş dışında başka yayıncı kuruluşlarını aradığı ve telkinde bulunduğu iddiaları hakkında açıklama bekliyoruz. Eski hakemleri arayarak kendisine karşı yapılan bir operasyon olduğu şeklinde ifadelerle kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığı iddiaları hakkında açıklama bekliyoruz. Ve soruyoruz; itiraf ve iddialar ışığında bu kişinin adaleti sağlamakla görevli, önemli bir kurulun başkanlığında bulunması ne kadar doğrudur?" denildi.
TFF'DEN İNCELEME TALEBİ
Sarı-kırmızılı kulüp, ayrıca VAR odasındaki hakemlere müdahale edilip edilmediği konusunda TFF'den inceleme başlatması yönünde istekte bulundu.
Galatasaray Kulübü, Süper Lig'in 26. haftasında 2-1 kaybedilen Arabam.com Konyaspor maçındaki bazı pozisyonlarla ilgili de TFF'den talepte bulunarak, şu görüşlere yer verdi:
"Dün akşam oynadığımız Konyaspor maçında oyuncumuz Leo Dubois'ya yapılan, hakem hocaları tarafından da tartışmasız kırmızı kart olarak nitelendirilen müdahale anlaşılmaz bir şekilde sarı kartla geçiştirilmiştir. Yine maçın ilerleyen dakikalarında aynı Konyaspor oyuncusuna ikinci sarı kart verilmemiştir. Bu kararların hangi hakem aklıyla verildiği ve VAR hakemleri dahil yapılan konuşmaların federasyonumuz tarafından detaylı bir şekilde incelenmesi ve VAR'a bir müdahale olup olmadığının açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Türkiye Futbol Federasyonunun bu konuları titizlikle değerlendirerek en temel görevi olan adaleti sağlama adına gerekli adımları atmasını ve soruşturmaları yapmasını beklemekteyiz. 'Bir kulüp için değil, herkes için adalet!' diyerek çıktığımız bu yolda, kulübümüze özel kurulan hiçbir oyunun seyircisi olmayacağımızı da tüm spor kamuoyuna bildirmek isteriz."
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