Galatasaray'dan 'Lale Orta' açıklaması: "Önemli bir kurulun başkanlığında bulunması ne kadar doğrudur?"

"EN KISA ZAMANDA AÇIKLIĞA KAVUŞTURULMASINI BEKLİYORUZ"

"Geçtiğimiz haftadan bugüne yaşanan ve hala inanmakta zorlandığımız gelişmeler yüzünden aşağıdaki konuların taraflarınca en kısa zamanda açıklığa kavuşturulmasını bekliyoruz" denilen açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasındaki Kasımpaşa maçındaki pozisyonlarla ilgili gündeme gelen iddialarla ilgili, şu görüşlere yer verildi:

"Kasımpaşa maçında oyuncumuz Nicolo Zaniolo'ya yapılan kasti hareketin, maç sonrası tüm kamuoyu gibi hakem hocaları tarafından da kırmızı kartla cezalandırılması gerektiği değerlendirilmiştir. Bu pozisyonla bağlantılı hafta içi ortaya çıkan görüntü ve devam eden tartışmalara rağmen sakin kalarak MHK ve başkanının yapacağı açıklama ile tüm spekülasyonları sona erdireceğine inandık. Geldiğimiz noktada, MHK Başkanı Lale Orta'nın verdiği demeç, yayıncı kuruluşa sipariş görüntü servis ettiği yönünde basında yer alan iddiaları doğrulayan bir itiraftır. Lale Orta, bu itirafla Video Yardımcı Hakem (VAR) odasındaki görüntüleri dışarıya sızdırdığını, MHK'nın görev tanımı dışına çıkarak hakem yorumcularına baskı yaptığını zımnen kabul etmiştir. Kendisinin tarafsızlık ilkesini göz ardı ederek, kamuoyundaki algıları dizayn etme misyonunu üstlenmiş olduğu apaçık ortadadır. Bu zamana kadar yapılmış tüm hakem hatalarından daha vahim olan, adaletin terazisine direkt müdahale olan bu hareketin nasıl bir niyetle yapıldığını anlamakta güçlük çekiyoruz."

Lale Orta'dan, hazırlanan özet görüntüyü bizzat kendisi tarafından gönderilen görüntüyle değiştirmesi konusunda beklendiği vurgulanarak, "Maç sonrasında yayıncı kuruluş dışında başka yayıncı kuruluşlarını aradığı ve telkinde bulunduğu iddiaları hakkında açıklama bekliyoruz. Eski hakemleri arayarak kendisine karşı yapılan bir operasyon olduğu şeklinde ifadelerle kamuoyunu manipüle etmeye çalıştığı iddiaları hakkında açıklama bekliyoruz. Ve soruyoruz; itiraf ve iddialar ışığında bu kişinin adaleti sağlamakla görevli, önemli bir kurulun başkanlığında bulunması ne kadar doğrudur?" denildi.