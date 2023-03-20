Barcelona şampiyonluğa koşuyor! El Clasico’da uzatmalarda gelen golle fark 12’ye yükseldi

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Real Madrid'i 2-1 mağlup etti. El Clasico olarak adlandırılan ezeli iki takımın Nou Camp Stadı'nda oynadığı maçı, 95 bin 475 futbolsever izledi.