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Barcelona şampiyonluğa koşuyor! El Clasico'da uzatmalarda gelen golle fark 12'ye yükseldi

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Giriş Tarihi: 20.03.2023 Güncelleme Tarihi: 20.03.2023
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Barcelona şampiyonluğa koşuyor! El Clasico’da uzatmalarda gelen golle fark 12’ye yükseldi

İspanya'da oynanan El Classico'da Barcelona ve Real Madrid karşı karşıya geldi. Maç öncesi iki takım arasında bulunan 9 puanlık fark Franck Kessie'nin Real Madrid ağlarına gönderdiği topla 12'ye yükseldi. Katalanlar maç sonunda büyük sevinç yaşarken galibiyet sevincini taraftarlarıyla paylaştı. İşte detaylar...

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 26. haftasında Barcelona sahasında oynadığı maçta Real Madrid'i 2-1 mağlup etti. El Clasico olarak adlandırılan ezeli iki takımın Nou Camp Stadı'nda oynadığı maçı, 95 bin 475 futbolsever izledi.

İLK YARIDA EŞİTLİK

Karşılaşmanın 9. dakikasında Barcelonalı Ronaldo Araujo'nun kendi kalesine attığı golle Real Madrid 1-0 öne geçti. Katalan takımı beraberlik golünü 45. dakikada Sergi Roberto ile bulurken, ilk yarı 1-1 sona erdi.

Karşılıklı ataklarla geçen ikinci yarıda, oyuna girdikten dört dakika sonra ağları havalandıran Real Madrid'den Marco Asensio'nun (Dk. 81) golü VAR hakemi tarafından ofsayt kararıyla iptal edildi.

KESSIE SON SÖZÜ SÖYLEDİ

Uzatmaların oynandığı 90+2. dakikada Franck Kessie'nin golüyle öne geçen Barcelona sahadan 2-1 galip ayrıldı.

La Liga'da şampiyonluk mücadelesi veren iki takımdan lider Barcelona puanını 68'e çıkararak, Real Madrid (56 puan) ile arasındaki puan farkını 12'ye çıkardı. Sahadan galip ayrılan Barcelona, şampiyonluk yarışında önemli bir avantaj yakaladı.

El Clasico'larda 253. kez karşı karşıya gelen iki takımdan Real Madrid'in 101, Barcelona'nın 100 galibiyeti bulunurken, 52 maçta beraberlikle sonuçlandı.

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