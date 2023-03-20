Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Yavuz hırsız ev sahibini bastırır
Galatasaray'ın Konyaspor maçında verilmeyen kırmızı kart sonrası hakem tartışmaları büyürken, bu akşam da Fenerbahçe'nin Alanyaspor'a konuk olduğu maçta Osayi'nin rakip oyuncuya müdahalesi sonrası kırmızı kart görmemesi ortalığı karıştırdı. Fenerbahçe'nin maç boyu yaptığı paylaşımları hedef alan Galatasaray'dan "Yavuz hırsız ev sahibini bastırır" açıklaması geldi. Sarı kırmızılılar ayrıca son maçlarda yapılan hakem hatalarına ilişkin salı günü basın toplantısı düzenleyecek. İşte detaylar...
Galatasaray Kulübü, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında kendileri lehine verilmeyen ve Fenerbahçe lehine verilen hakem kararlarını kıyaslayarak açıklama yaptı.
LAFTA VAR ORTADA YOK
Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından, "Lafta VAR. Ortada YOK" başlığıyla yapılan açıklamada, Süper Lig'in 26. haftasında 2-1 yenildikleri Arabam.com Konyaspor maçındaki bazı kararlarla ilgili hatırlatmalarda bulunularak şu görüşlere yer verildi:
YAVUZ HIRSIZ EV SAHİBİNİ BASTIRIR
"Cuma akşamı Konya'da pozisyonun kahramanı olan rakip oyuncunun bile itiraf ettiği kırmızı kartın verilmemesi, bugün rakibimizden bir oyuncunun aynı müdahalesine kırmızı kart çıkmaması... Milot Rashica'ya yapılan müdahaleyi görmeyen ve verilmeyen penaltı; Enner Valencia'ya yapılan müdahaleye devam kararı veren Mete Kalkavan'a ise VAR müdahalesiyle çalınan penaltı… Rakibimizin sosyal medya hesaplarından, ilk olarak devre arasında yapılan pişkince paylaşıma; ardından maç bittiğinde yüzleri kızarmadan tehdit diliyle yapılmış son paylaşıma söyleyeceğimiz tek bir söz var: Yavuz hırsız ev sahibini bastırır!"
CEVABI SAHADA VERECEĞİZ
Açıklamada, ayrıca "Ligi kendileri için dizayn etmek isteyenlere cevabımızı SAHADA vereceğiz!" ifadesi kullanıldı.
GALATASARAY BASIN AÇIKLAMASI YAPACAK
Bu arada Galatasaray Kulübü, 21 Mart Salı günü saat 15.00'te Nef Stadyumu'nda bir basın açıklamasının yapılacağını duyurdu.
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