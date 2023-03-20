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Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'de sakatlık şoku! Enner Valencia, Joshua King ve Jayden Oosterwolde...

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Giriş Tarihi: 20.03.2023
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Beşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe’de sakatlık şoku! Enner Valencia, Joshua King ve Jayden Oosterwolde...

Süper Lig'in 26. haftasında Alanyaspor'u deplasmanda mağlup ederek zirve yarışını sürdüren Fenerbahçe'ye derbi öncesi 3 futbolcusundan kötü haber geldi. Sarı lacivertliler maçta sakatlanan Enner Valencia, Joshua King ve Jayden Oosterwolde ilgili açıklama yaptı.

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