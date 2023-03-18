MHK Başkanı Lale Orta'dan VAR ve yayıncı kuruluş iddialarına yanıt
Son dakika haberi | MHK Başkanı Lale Orta, son günlerde kamuoyunda yer alan Galatasaray-Kasımpaşa maçı sonrası yayıncı kuruluşa baskı yaptığına yönelik iddialarla ilgili açıklama yaptı. Orta iddiaların gerçek olmadığını ifade ederken, "VAR Merkezi'ne girildiği belirtilen iddiaların gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur." dedi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Prof. Dr. Lale Orta, yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Yazılı bir açıklama yayımlayan Orta, "Yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yapıldığı, müsabaka özet görüntülerine pozisyon ekletilmek istendiği, maçlar sırasında VAR Merkezi'ne girildiği belirtilen iddiaların gerçekle uzaktan yakından ilgisi yoktur. Bahsi geçen pozisyonu farklı açıdan ve daha net şekilde değerlendirme imkanı sağlayan yayıncı kuruluşa ait görüntü hakkında beIN Sports yetkilileri ile iletişim kurulmuştur ve söz konusu pozisyonla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Söz konusu görüntü beIN Sports'a aittir. Görüntülerin sızdırıldığına yönelik iddiaların hakem camiasını ve yayıncı kuruluşu yıpratmaya yönelik olduğu açıktır." ifadelerini kullandı.
"Maçlardan alınan görüntüler, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla kullanılmaktadır. Tüm görüntüler, yayıncı kuruluşta yayımlamak üzere hazırladığımız 'Kuralına göre' programını hazırlamak için MHK'nın kullanım yetkisindedir." değerlendirmesinde bulunan Orta, şu görüşlerini paylaştı:
"Maçlar sırasında asla VAR Merkezi'ne girilmemiştir, girilmeyecektir. Amacımız kuralları kulüplere ve futbolseverlere tam ve doğru açıklamaktır. Futbolcular ve futbolseverler tarafından kuralların doğru bilinmesi, bizi polemiklerden uzaklaştıracak, oyunun kalitesini arttıracaktır. Yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yapıldığı, maç özetine ekleme yaptırıldığı, maçlar sırasında VAR Merkezi'ne girilip görüntü alındığı yönündeki yalan ve asılsız iddiaların sahiplerini ispata davet ediyoruz. Kurulumuzu, hakem camiasını ve yayıncı kuruluşu yıpratma amacıyla yapılan bu asılsız haberlerle ilgili tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türklerin kökeni nereden geliyor, İLK TÜRK kim? Soy Ağacı Ortaya Çıktı! Şehir şehir liste...
- PTT Kargo çalışma saatleri 2023 | PTT hangi günler açık, kapalı? Hafta içi, hafta sonu mesai saatleri
- 18 Mart Resmi Gazete yayımlandı! Resmi Gazete'de bugün hangi kararlar açıklandı?
- 18 Mart ALTIN FİYATLARI BUGÜN ne kadar oldu, düştü mü? Çeyrek, yarım, tam, ata CANLI ALTIN KURU
- TOKİ Tuzla engelli kura sonuçları 2023! Konut kazananların İSİMLERİ! TOKİ Tuzla sonuç sorgulama ekranı e-devlet
- 17 Mart reyting sonuçları açıklandı mı? Dün hangi dizi-program birinci oldu? 📺
- Sahura ne zaman kalkacağız 2023? İlk sahur hangi gün, saat kaçta? Diyanet takvimi...
- Yalı Çapkını 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 25. bölüm fragmanı izle! Seyran'a Ferit'in ters köşesi...
- "Dur yolcu bilmeden basıp geçtiğin bu topraklar..." 18 Mart Çanakkale Zaferi Atatürk sözleri ve resimleri...
- PYBS burs ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak? Mart ayı İOKBS bursluluk ödemeleri hangi tarihte yatar?
- Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Ramazan Bayram ikramiyesi zamlandı mı, ne kadar yatacak?
- DGS 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman? DGS 2023 başvuru tarihleri açıklandı mı?