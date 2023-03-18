MHK Başkanı Lale Orta’dan VAR ve yayıncı kuruluş iddialarına yanıt

"Maçlar sırasında asla VAR Merkezi'ne girilmemiştir, girilmeyecektir. Amacımız kuralları kulüplere ve futbolseverlere tam ve doğru açıklamaktır. Futbolcular ve futbolseverler tarafından kuralların doğru bilinmesi, bizi polemiklerden uzaklaştıracak, oyunun kalitesini arttıracaktır. Yayıncı kuruluş yorumcularına baskı yapıldığı, maç özetine ekleme yaptırıldığı, maçlar sırasında VAR Merkezi'ne girilip görüntü alındığı yönündeki yalan ve asılsız iddiaların sahiplerini ispata davet ediyoruz. Kurulumuzu, hakem camiasını ve yayıncı kuruluşu yıpratma amacıyla yapılan bu asılsız haberlerle ilgili tüm yasal haklarımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine saygılarımla sunarım."

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