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TFF YARDIM KAMPANYASI CANLI YAYIN İZLE! 1 Mart TFF Omuz Omuza kampanyası saat kaçta, hangi kanalda?

SPOR ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.03.2023 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023
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TFF YARDIM KAMPANYASI CANLI YAYIN İZLE! 1 Mart TFF Omuz Omuza kampanyası saat kaçta, hangi kanalda?

Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, 11 ilde asrın felaketine yol açtı. Depremde hayatını kaybeden 46 bine yakın vatandaşımızın arasında spor dünyasından da isimler yer aldı. Türkiye'nin yaraları sarılmaya devam ederken, TFF ve Kulüpler Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği 'Omuz Omuza' yardım kampanyasını spor kanalları ortak canlı yayınla ekranlara getirecek. Peki, TFF Omuz Omuza kampanyası saat kaçta, hangi kanalda? İşte, TFF bağış kampanyası canlı yayın izleme ekranı

TFF 'Omuz Omuza' deprem yardım kampanyası canlı yayın izleme ekranı, arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Ülkemizde yaşanan 'Asrın felaketi' olarak isimlendirilen depremler, 11 ilimizi derinden sarstı. Tüm Türkiye, depremzedelerin yaraları sarmak için seferber oldu. Yardımlar hız kesmeden devam ederken, bağış kampasına spor camisası da katıldı. TFF ve Kulüpler Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği Omuz Omuza yardım kampanyası bugün spor kanalları ortak canlı yayınla ekranlara getirilecek. Peki, TFF Omuz Omuza kampanyası saat kaçta, hangi kanalda?

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OMUZ OMUZA YARDIM KAMPANYASI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Omuz Omuza yardım kampanyası, 1 Mart-15 Haziran tarihlerinde yapılacak.

1 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de televizyon ve radyolardan gerçekleştirilecek ortak canlı yayınla yurt içinde ve yurt dışında futbola gönül veren ve deprem felaketleri sonrasında kalbi Türkiye için atan herkesi bir araya getirmeyi hedefleyen kampanyaya kulüp başkanları, futbolcular, teknik direktörler katılacak.

YAYIN KANALLARI

Kampanya A Spor, beIN Sports, D Smart Sports, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8,5'un ortak canlı yayınıyla gerçekleştirilecek.

TERİM, DENİZLİ, VURAL VE VOLKAN DEMİREL DE CANLI YAYINDA

'Omuz Omuza' dayanışma ve yardım kampanyasının startının verileceği program, Türk futbol tarihinin en geniş katılımlı organizasyonu olacak. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig kulüplerinin başkanları, teknik direktörleri, futbolcular, hakemler, Ampute ve Kadın milli takımlarının yanı sıra depremden en fazla zarar gören futbol kulübü olan Hatayspor'dan teknik direktör Volkan Demirel, antrenörler Gökhan Zan, Ekrem Ekşioğlu, Gökhan Kağıtçıoğlu ve Osman Ateş de geceye katılacak. Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Yılmaz Vural da tarihi programın katılımcıları arasında yer alacak.

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU OMUZ OMUZA KAMPANYA BAĞIŞ HESAPLARI

DENİZBANK

TL Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR73 0013 4000 0600 1423 8001 04

USD Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR19 0013 4000 0600 1423 8001 06 Swift Kod: DENITRIS

EURO Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR46 0013 4000 0600 1423 8001 05 Swift Kod: DENITRIS

ZİRAAT BANKASI

TL Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR51 0001 0022 4701 8345 0650 63

USD Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR24 0001 0022 4701 8345 0650 64 Swift Kod: TCZBTR2A

EURO Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR94 0001 0022 4701 8345 0650 65 Swift Kod: TCZBTR2A

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