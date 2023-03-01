TFF YARDIM KAMPANYASI CANLI YAYIN İZLE! 1 Mart TFF Omuz Omuza kampanyası saat kaçta, hangi kanalda?
Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem, 11 ilde asrın felaketine yol açtı. Depremde hayatını kaybeden 46 bine yakın vatandaşımızın arasında spor dünyasından da isimler yer aldı. Türkiye'nin yaraları sarılmaya devam ederken, TFF ve Kulüpler Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği 'Omuz Omuza' yardım kampanyasını spor kanalları ortak canlı yayınla ekranlara getirecek. Peki, TFF Omuz Omuza kampanyası saat kaçta, hangi kanalda? İşte, TFF bağış kampanyası canlı yayın izleme ekranı
TFF 'Omuz Omuza' deprem yardım kampanyası canlı yayın izleme ekranı, arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Ülkemizde yaşanan 'Asrın felaketi' olarak isimlendirilen depremler, 11 ilimizi derinden sarstı. Tüm Türkiye, depremzedelerin yaraları sarmak için seferber oldu. Yardımlar hız kesmeden devam ederken, bağış kampasına spor camisası da katıldı. TFF ve Kulüpler Birliği'nin ortaklaşa düzenlediği Omuz Omuza yardım kampanyası bugün spor kanalları ortak canlı yayınla ekranlara getirilecek. Peki, TFF Omuz Omuza kampanyası saat kaçta, hangi kanalda?
OMUZ OMUZA YARDIM KAMPANYASI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Omuz Omuza yardım kampanyası, 1 Mart-15 Haziran tarihlerinde yapılacak.
1 Mart Çarşamba günü saat 20.00'de televizyon ve radyolardan gerçekleştirilecek ortak canlı yayınla yurt içinde ve yurt dışında futbola gönül veren ve deprem felaketleri sonrasında kalbi Türkiye için atan herkesi bir araya getirmeyi hedefleyen kampanyaya kulüp başkanları, futbolcular, teknik direktörler katılacak.
YAYIN KANALLARI
Kampanya A Spor, beIN Sports, D Smart Sports, Tivibu Spor, TRT Spor ve TV 8,5'un ortak canlı yayınıyla gerçekleştirilecek.
TERİM, DENİZLİ, VURAL VE VOLKAN DEMİREL DE CANLI YAYINDA
'Omuz Omuza' dayanışma ve yardım kampanyasının startının verileceği program, Türk futbol tarihinin en geniş katılımlı organizasyonu olacak. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig kulüplerinin başkanları, teknik direktörleri, futbolcular, hakemler, Ampute ve Kadın milli takımlarının yanı sıra depremden en fazla zarar gören futbol kulübü olan Hatayspor'dan teknik direktör Volkan Demirel, antrenörler Gökhan Zan, Ekrem Ekşioğlu, Gökhan Kağıtçıoğlu ve Osman Ateş de geceye katılacak. Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Yılmaz Vural da tarihi programın katılımcıları arasında yer alacak.
TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU OMUZ OMUZA KAMPANYA BAĞIŞ HESAPLARI
DENİZBANK
TL Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR73 0013 4000 0600 1423 8001 04
USD Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR19 0013 4000 0600 1423 8001 06 Swift Kod: DENITRIS
EURO Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR46 0013 4000 0600 1423 8001 05 Swift Kod: DENITRIS
ZİRAAT BANKASI
TL Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR51 0001 0022 4701 8345 0650 63
USD Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR24 0001 0022 4701 8345 0650 64 Swift Kod: TCZBTR2A
EURO Hesap adı: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı İban: TR94 0001 0022 4701 8345 0650 65 Swift Kod: TCZBTR2A
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- TFF YARDIM KAMPANYASI CANLI YAYIN İZLE! 1 Mart TFF Omuz Omuza kampanyası saat kaçta, hangi kanalda?
- GS- Başakşehir maçı hangi güne ertelendi? Galatasaray Başakşehir maçı ne zaman, hangi kanalda?
- ZAMLI evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yattı? 1 MART Evde Bakım Maaşı yatan güncel iller listesi! e-devlet sorgulama
- HAC KURASI DİYANET 2023 | Ne zaman, hangi tarihte? Kura tarihleri belli oldu mu? HAC ücreti ne kadar oldu?
- Tarım Kredi Market yeni indirim kataloğu yayınlandı! 1-14 Mart ÇOK AL AZ ÖDE FİYAT LİSTESİ! 5 lt Ayçiçek yağı, toz şeker, çay...
- Gelinim Mutfakta çeyrek altını kim kazandı? Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? 1 MART PUAN DURUMU
- EYT YÜKSEK MAAŞ HESABI 2023 | 4A, 4B, 4C’ye 5.811-12.389 TL MAAŞ + 2.200 TL ikramiye! Nisan’da cepler dolacak!
- EYT Resmi Gazete'de yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? EYT YASASI çıktı mı, son durum ne? 1 Mart 2023 RESMİ GAZETE KARARLARI
- Deprem Kahini yeni tarihi verdi: Abartmıyorum, bu bir uyarı! Frank Hoogerbeets Mart ayının o günlerine dikkat çekti! Maraş depremini 3 gün önceden bilmişti!
- İstanbullular dikkat! Uzmanı depreme karşı o ilçeleri işaret etti! “Balyozla kıramıyoruz” dedi haritada gösterdi! Zemini en sağlam 4 İLÇE!
- Anadolu Üniversitesi Açıköğretim AÖF kayıtları için son 1 gün! Sınavlar online mı yüz yüze mi yapılacak? AÖF Bahar Dönemi Takvimi 2023
- MEB Mart takvimi BELLİ OLDU! Adana, Osmaniye, Gaziantep... Lise, ortaokul, ilkokul ne zaman açılacak? Deprem bölgesinde okullar son durum ne?