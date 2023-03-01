TFF YARDIM KAMPANYASI CANLI YAYIN İZLE! 1 Mart TFF Omuz Omuza kampanyası saat kaçta, hangi kanalda?

TERİM, DENİZLİ, VURAL VE VOLKAN DEMİREL DE CANLI YAYINDA

'Omuz Omuza' dayanışma ve yardım kampanyasının startının verileceği program, Türk futbol tarihinin en geniş katılımlı organizasyonu olacak. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Süper Lig kulüplerinin başkanları, teknik direktörleri, futbolcular, hakemler, Ampute ve Kadın milli takımlarının yanı sıra depremden en fazla zarar gören futbol kulübü olan Hatayspor'dan teknik direktör Volkan Demirel, antrenörler Gökhan Zan, Ekrem Ekşioğlu, Gökhan Kağıtçıoğlu ve Osman Ateş de geceye katılacak. Türk futbolunun efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim, Mustafa Denizli ve Yılmaz Vural da tarihi programın katılımcıları arasında yer alacak.