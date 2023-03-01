"Omuz Omuza" kampanyasında Volkan Demirel ve Gökhan Zan depremi anlatırken boğazları düğümlendi
“Asrın felaketi” olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6’lık 2 büyük deprem tüm Türkiye’yi birlik için kenetledi. Bu kapsamda futbol ailesi depremzedeler için "Omuz Omuza" kampanyası düzenledi. Bağışların depremzedeler için aktığı programda depremi yerinde yaşayan Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ve eski futbolcu Gökhan Zan dehşete düşüren anları boğazları düğümlenerek anlattılar.
Futbol ailesinin 'Omuz Omuza' kampanyasına katılan ve depremde yaşanan felaketin ardından ilk kez konuşan Volkan Demirel, yaşadıklarını ve bundan sonra yapılması gerekenleri anlattı.
VOLKAN DEMİREL: HATAY'DA TANIDIKLARIMIN YARISINI KAYBETTİM
Volkan Demirel, "Öncelikle baş sağlığı dilemek istiyorum. Çünkü gerçekten Hatay'da bulunduğum sürede 100 kişi tanıdıysam hemen hemen bunun yarısını yakınını kaybettim. Geride kalanların çoğu ya ailesini, ya eşini, ya geçmişini ya da geleceğini kaybetti. Oyüzden ben buradan başta mesai arkadaşım Taner Savut'un ailesine, oyuncu arkadaşımız Christian Atsu'ya, personelimiz Suzan kardeşimize, Onur kardeşimize baş sağlığı dilemek istiyorum. Keşke elimizden daha fazla şey gelebilseydi de onları ayakta tutabilseydik.
O yüzden kendi adıma ailelerinden de özür diliyorum. Bu depremde yaralanan, enkaz altında kalan 4 tanesi benim ekibimden 10 tanesi de futbolcu arkadaşlarıma buradan geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Her zaman ihtiyaçları olduğunda ben kendi adıma her zaman yanlarında olmaya çalışacağım. Fazla söylenecek bir şey de yok. Bu saatten sonra artık söz bir tarafa, yapacaklar bir tarafa kalır.
Eminim ki Türkiye'den her yerden yardımlar, kucaklar açıldı, herkes bir şeyler yapmak istedi. Ama yetmiyor, ne yazık ki yetmiyor. Şu an oradaki sorunlar hala devam ediyor. O yüzden elimizden geldiği kadar bu gecelerin, bu birlikteliğin sadece futbol camiası için değil Türk bayrağı altındaki herkesin bu kampanyalara destek vermesini rica ediyorum. Çünkü ben yaşadığım süreçte herkes deprem, afet diyor ama bence felaket öncesi. Bunu yaşayanlar bilir, yaşadığımı bilirim ben. O yüzden de sadece bunu bilerek herkesin elini vicdanına koyarak hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
GÖKHAN ZAN: YARDIMLARIN PLANLI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR OLMASINI İSTİYORUM
Futbol ailesinin 'Omuz Omuza' kampanyasına katılan Gökhan Zan, depremlerin ardından yaşananlar ile alakalı konuştu.
Gökhan Zan, "Yeni nesillere, yeni bir Antakya yaratmamız gerekiyor. Çünkü Hatay, Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece şahsi meselesi değil, 86 milyonun şahsi meselesidir" dedi.
Kahramanmaraş merkezli ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından katıldığı 'Omuz Omuza' programında konuşan Gökhan Zan, "Önümüze bakmamız gerektiğini düşünüyorum. 3-4 haftalık bir periyotta geleceğe umutla bakmak, çözüm odaklı bakmak istiyorum. Ben öncelikle Volkan kardeşime çok teşekkür ediyorum. Tam bir Hataylı gibi orayı sahiplenen duygularla hareket ettiği için şahsım, halkımız ve tüm inanç sahipleri olan kanaat önderlerimiz adına kendisine şükranlarımı sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki var.
Sayın değerli başkanlarım, hocalarım ve çok değerli futbolcu kardeşlerim tabii çok acı yaşadık. Yüz yılın felaketini yaşadık. Ancak düşünebiliyor musunuz? Bir buçuk dakika içerisinde bir anda vedalaşamıyorsunuz. Aileniz, komşularınız, dostlarınız, akrabalarınız, şehriniz, anılarınız, tarihiniz ve ruhunuz yok oluyor. Biz bunu tekrar inşa etmemiz lazım. Yeni nesillere, yeni bir Antakya yaratmamız gerekiyor. Çünkü Hatay, Mustafa Kemal Atatürk'ün sadece şahsi meselesi değil, 86 milyonun şahsi meselesidir.
Antakya, kültürel zenginliği ve tüm inanç önderleri ile yüz yıllardan beri daha önce de deprem yaşamış olmasına rağmen her zaman ayağa kalkmış ve önüne bakmıştır. Ben bundan sonra yapılacak olan yardımların programda planlı ve sürdürülebilir olması gerektiğini düşünüyorum. Türk halkına bu birlik ve beraberlik için çok teşekkür ediyorum. Bizlere insanlığın ölmediğini gösterdiler. Bugün bizlerin başına geldi. Yarın Allah göstermesin böyle bir felaketle karşı karşıya kalmayız. Bizler tüm Hatay olarak, sizlerin yanınızda olacağız. Ben tüm kulüp başkanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, taraftarlarımıza, yardım severlere ve emeği geçen herkese yanımızda oldukları için hepsine şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Birlikte güçlüyüz. İnşallah bu yardımlarla birlikte daha da güçlü olacağız" şeklinde konuştu.
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