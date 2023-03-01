"Omuz Omuza" kampanyasında Volkan Demirel ve Gökhan Zan depremi anlatırken boğazları düğümlendi

Antakya, kültürel zenginliği ve tüm inanç önderleri ile yüz yıllardan beri daha önce de deprem yaşamış olmasına rağmen her zaman ayağa kalkmış ve önüne bakmıştır. Ben bundan sonra yapılacak olan yardımların programda planlı ve sürdürülebilir olması gerektiğini düşünüyorum. Türk halkına bu birlik ve beraberlik için çok teşekkür ediyorum. Bizlere insanlığın ölmediğini gösterdiler. Bugün bizlerin başına geldi. Yarın Allah göstermesin böyle bir felaketle karşı karşıya kalmayız. Bizler tüm Hatay olarak, sizlerin yanınızda olacağız. Ben tüm kulüp başkanlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, taraftarlarımıza, yardım severlere ve emeği geçen herkese yanımızda oldukları için hepsine şahsım ve milletim adına çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Birlikte güçlüyüz. İnşallah bu yardımlarla birlikte daha da güçlü olacağız" şeklinde konuştu.



