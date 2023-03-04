Süper Lig maçları hangi kanalda şifresiz? Süper Lig maçları şifresiz mi, ücretsiz mi izlenecek?
Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki yıkıcı depremin ardından ülkemiz yasa boğuldu. Türkiye Tek Yürek olurken bugün de 'Omuz Omuz'a programında futbol camiası yaraları sarmak için birlik oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig maçları hakkında bir açıklama yaptı. Peki, Süper Lig maçları şifresiz mi, ücretsiz mi yayınlanacak? İşte, detaylar...
"Süper Lig maçları şifresiz mi yayınlanacak?" sorusu futbolseverler tarafından sorgulanmaya başladı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Türkiye, yaraları sarmak için sarmak içn mücadele ediyor. Bugun gerçekleşen Omuz Omuz'a bağış programına ilk olarak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu bağlandı. Kasapoğlu Süper Lig maçları hakkında önemli bir açıklama yaptı. İşte, haberin detayları...
SÜPER LİG MAÇLARI ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Süper Lig'in bundan sonraki iki haftasının şifresiz yayınlanacağını açıkladı.Yayıncı kuruluş beIN Sports, maçları iki hafta süreyle şifresiz yayınlayacak.
BAKAN KASAPOĞLU CANLI YAYINA BAĞLANDI!
Bakan Kasapoğlu, "Spor camiasının çok kıymetli paydaşlarını, ekran başındaki izleyenleri saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Zor günlerden geçiyoruz ülke olarak. Acımızı hafifletecek tek şey ortak değerlerimiz ve duygularımızı bir arada yaşamak. Devletimizin ve milletimizin ilk andan itibaren omuz omuza olması hep bizim için gurur tablosuydu. Umarız omuz omuza olmaya devam edeceğiz.
Peş peşe yaşanan depremler ve spor camiasının birbirine sımsıkı kenetlenmesi, yaraları sarmak için bir olmasıyla gurur duyuyoruz. Bu gece de inşallah aynı birlik ve beraberliği yaşayacağız. Bu geceye omuz veren futbol camiamızın her bir paydaşına şükranlarımızı sunuyoruz. Spor centilmenlik, dayanışma, toplumlara moral ve dayanışma veren bir araç.
Spor insanlarımız, yöneticilerimiz tarihe geçen dayanışma örneği sergiliyor. Daim olsun. Depremde kaybettiğimiz bütün vatandaşlara Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Futbolun iyileştiren ve birleştiren gücünden yararlanıyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sporun birleştirici gücünü vurgulamak için ligin iki haftasını şifresiz olarak verilecek" dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Deprem son dakika! 4 Mart Adıyaman'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? Hatay, Adana... AFAD son depremler listesi!
- Hac kura çekimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak? Hac kuraları çekim tarihi açıklandı mı 2023?
- Yalı Çapkını 23. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını 23. bölüm ne zaman yayınlanacak? Ferit ve Seyran aşkı alevlendi...
- TOKİ İstanbul kura çekimi ne zaman yapılacak 2023? TOKİ İstanbul kura çekim tarihi açıklandı mı?
- AÖF Bahar dönemi kayıtları bitti mi, uzatıldı mı 2023? AÖF yeni dönem kayıtları ne zaman bitiyor?
- DSİ 1273 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? DSİ personel alımı sonuçları belli oldu mu?
- LGS başvuruları ertelendi mi, ne zaman? 2023 LGS başvuru tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
- Yalı Çapkını 22. bölüm CANLI İZLE! 3 Mart Star TV Yalı Çapkını son bölüm FULL HD tek parça izle!
- Mart ayında bu bankalar kesenin ağzını açtı! EYT'linin keyfi gıcır olacak! Akbank, Halkbank, Ziraat, İş Bankası... 4.850, 6.250, 7.000 TL'ye kadar...
- Tüm hesaplar yapıldı! SSK ve BAĞ-KUR emeklisi %55,18 yıl sonu oranı + ek zam! En düşük 6.702 TL! TEFE-TÜFE ile enflasyon rakamı...
- KPSS başvuruları ne zaman başlayacak 2023? KPSS 2023 sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
- DEPREM BURSU şartları neler? Bakan Özer DUYURDU: Anaokulu, İlköğretim, Ortaokul öğrencilerine verilecek!