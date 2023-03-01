Volkan Demirel ne kadar bağış yaptı? Omuz Omuza bağış programı Volkan Demirel ne kadar yardım yaptı?

"Volkan Demirel ne kadar yardım yaptı?" sorusu merak konusu oldu.Ülkemizde yaşanan depremler hepimizi derinden sarstı. Depremin ardından tüm Türkiye, adeta seferber oldu. Depremin ardından yardım kampanyaları sürerken, futbol camiası da ortak canlı yayında bir araya geldi. Peki, Volkan Demirel ne kadar bağış yaptı? İşte, detaylar...