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Volkan Demirel ne kadar bağış yaptı? Omuz Omuza bağış programı Volkan Demirel ne kadar yardım yaptı?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.03.2023 Güncelleme Tarihi: 01.03.2023
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Volkan Demirel ne kadar bağış yaptı? Omuz Omuza bağış programı Volkan Demirel ne kadar yardım yaptı?

Kahramanmaraş merkezli depremler ülkemizi yasa boğdu. Tüm Türkiye, yaraları bir neze de olsun sarmak amacıyla yardım kampanyaları düzenliyor. TFF ve Kulüpler Birliği’nin ortaklaşa düzenlediği Omuz Omuza yardım kampanyasını spor kanalları ortak canlı yayınla ekranlara getirdi. Bugun, canlı yayında yapılan bağış miktarları merak konusu oldu. Peki, Volkan Demirel ne kadar bağış yaptı?

"Volkan Demirel ne kadar yardım yaptı?" sorusu merak konusu oldu.Ülkemizde yaşanan depremler hepimizi derinden sarstı. Depremin ardından tüm Türkiye, adeta seferber oldu. Depremin ardından yardım kampanyaları sürerken, futbol camiası da ortak canlı yayında bir araya geldi. Peki, Volkan Demirel ne kadar bağış yaptı? İşte, detaylar...

VOLKAN DEMİREL NE KADAR BAĞIŞ YAPTI?

Kampanyada yapılan bağışlar miktar henüz açıklanmadı. Uzun süreli bir kampanya olan Omuz Omuza'dan açıklama gelince sayfamızda paylaşılacaktır.

FENERBAHÇE'DEN KATILAN İSİMLER

Ali Koç

Jorge Jesus

Altay Bayındır

Arda Güler

Enner Valencia

Mert Hakan Yandaş

Attila Szalai

OMUZ OMUZA BAĞIŞ KAMPANYASI 1 MART CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

Yapılan açıklamaya göre, 1 Mart Çarşamba günü gerçekleştirilecek etkinlik, spor kanallarından ortak yayımlanacak. A Spor'dan da yayınlanacak olan kampanya bugün saat 01.00'a kadar devam edecek. Spor dünyasından önemli isimlerden de destek mesajlarının beklendiği organizasyonun detayları haberimizde yer alacak.

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