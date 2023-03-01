01 Mart 2023, Çarşamba
Omuz Omuza kampanyası en yüksek bağışı kim yaptı? Deprem yardım kampanyası ne kadar, kaç TL bağış toplandı? Fatih Terim, Şenol Güneş, Jorge Jesus...
Omuz Omuza kampanyası bağış miktarları! Kahramanmaraş merkezli depremler ülkemizi yasa boğdu. Depreminin yaralarını sarmak üzere futbol camiası, Omuz Omuza kampanya gecesinde bir araya geldi. Yardım gecesinde toplanan bağış miktarı da merak konusu oldu. A Spor ekranlarında da yayınlanan kampanyada futbolun önde gelen isimleri yer alıyor.Peki, Omuz Omuza deprem yardım kampanyası bağış miktarı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 1 Mart Omuz Omuza kampanyası toplam bağış miktarları listesi...
Giriş Tarihi: 01.03.2023 22:28
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