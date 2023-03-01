Omuz Omuza kampanyası en yüksek bağışı kim yaptı? Deprem yardım kampanyası ne kadar, kaç TL bağış toplandı? Fatih Terim, Şenol Güneş, Jorge Jesus...

SMS İLE BAĞIŞ NASIL YAPILIR?

SMS ile kampanyamıza destek olmak isteyen herkes;

Tüm operatörlerden 'Destek' yazıp 8332 SMS göndererek 50 TL'lik bağışta bulunabilecekler,

Yine aynı şekilde; omuzomuza.org internet sitesi üzerinden hem kart ile hem de havale ve EFT ile bağış yapabilecek.