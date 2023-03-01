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Haberler Galeri Omuz Omuza kampanyası en yüksek bağışı kim yaptı? Deprem yardım kampanyası ne kadar, kaç TL bağış toplandı? Fatih Terim, Şenol Güneş, Jorge Jesus...

Omuz Omuza kampanyası en yüksek bağışı kim yaptı? Deprem yardım kampanyası ne kadar, kaç TL bağış toplandı? Fatih Terim, Şenol Güneş, Jorge Jesus...

Omuz Omuza kampanyası bağış miktarları! Kahramanmaraş merkezli depremler ülkemizi yasa boğdu. Depreminin yaralarını sarmak üzere futbol camiası, Omuz Omuza kampanya gecesinde bir araya geldi. Yardım gecesinde toplanan bağış miktarı da merak konusu oldu. A Spor ekranlarında da yayınlanan kampanyada futbolun önde gelen isimleri yer alıyor.Peki, Omuz Omuza deprem yardım kampanyası bağış miktarı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 1 Mart Omuz Omuza kampanyası toplam bağış miktarları listesi...

Giriş Tarihi: 01.03.2023 22:28
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Omuz Omuza kampanyası en yüksek bağışı kim yaptı? Deprem yardım kampanyası ne kadar, kaç TL bağış toplandı? Fatih Terim, Şenol Güneş, Jorge Jesus...

Kahramanmaraş merkezli depremler ülkemizi yasa boğdu.Tüm Türkiye, depremzedelerin yaralarını sarmak için seferber oldu.Depremzede vatandaşlara destek olmak adına TFF, futbol camiasını bir araya getirerek Omuz Omuza yardım kampanyası gerçekleştiriyor. Bu noktada ise "Omuz Omuza deprem yardım kampanyası bağış miktarı ne kadar, kaç TL oldu?" soruları binlerce kişi tarafındansorgulanmaya başladı. İşte Omuz Omuza deprem yardım kampanyası bağış miktarları…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Omuz Omuza kampanyası en yüksek bağışı kim yaptı? Deprem yardım kampanyası ne kadar, kaç TL bağış toplandı? Fatih Terim, Şenol Güneş, Jorge Jesus...

SMS İLE BAĞIŞ NASIL YAPILIR?

SMS ile kampanyamıza destek olmak isteyen herkes;

Tüm operatörlerden 'Destek' yazıp 8332 SMS göndererek 50 TL'lik bağışta bulunabilecekler,

Yine aynı şekilde; omuzomuza.org internet sitesi üzerinden hem kart ile hem de havale ve EFT ile bağış yapabilecek.

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Omuz Omuza kampanyası en yüksek bağışı kim yaptı? Deprem yardım kampanyası ne kadar, kaç TL bağış toplandı? Fatih Terim, Şenol Güneş, Jorge Jesus...

BAĞIŞ MİKTARLARI

TFF, toplam 80 milyon TL bağışlayarak Omuz Omuza kampanyasını başlattı.

Cantürk Alagöz, Iğdır FK adına Omuz Omuza bağış kampanyasına 5 milyon TL bağışladı.

Mehmet Ziylan, Flo Ayakkabı adına Omuz Omuza bağış kampanyasına 5 milyon TL bağışladı.

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Omuz Omuza kampanyası en yüksek bağışı kim yaptı? Deprem yardım kampanyası ne kadar, kaç TL bağış toplandı? Fatih Terim, Şenol Güneş, Jorge Jesus...

Trendyol, Omuz Omuza bağış kampanyasına 50 milyon TL bağışladı.

Göksel Gümüşdağ, Başakşehir adına 2 Milyon TL'lik daha yardımda bulunduğunu açıkladı.

(Yeniköy Motors) Nevzat Kaya: 3 Milyon TL

Bodrumspor futbolcuları adına:1 milyon TL

Elif Elmas, Napoli'den takım arkadaşları ile birlikte 100 bin Euro bağışladı.

Eyüpspor toplamda 5 milyon TL bağışladı.

Adana Demirspor 10 milyon TL bağışladı.

Samsunspor 5 milyon TL bağışladı.

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Omuz Omuza kampanyası en yüksek bağışı kim yaptı? Deprem yardım kampanyası ne kadar, kaç TL bağış toplandı? Fatih Terim, Şenol Güneş, Jorge Jesus...

Rezan Epözdemir 2 milyon TL bağışladı.

Passolig 5 milyon TL bağışladı

Westerlo 10 milyon TL bağışladı.

Ayrıntılar geliyor...